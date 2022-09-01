В то время как NVIDIA планирует явить миру свои игровые видеоадаптеры серии GeForce RTX 40 лишь через несколько недель, а инсайдеры сообщают о возможном переносе дебюта новинок на более поздние сроки, одна из возможных моделей нового поколения предстала пред взором компьютерной общественности.
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Как сообщает ресурс VideoCardz, энтузиаст под ником KittyYukko поделился с публикой фотографией, на которой красуется предполагаемая игровая модель GeForce RTX 4080: изучив представленное изображение, можно отметить, что внешний вид новинки мало отличается от дизайна GeForce RTX 3090 в исполнении Founders Ediition, однако шрифт для логотипа RTX 4080, похоже, используется несколько иной. Кроме того, энтузиаст информирует, что новинке потребуется три слота для своего размещения.
Источник изображения: Twitter, KittyYukko
Исходя из ряда «утечек», игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 будет основана на графическом процессоре AD103-300-A1 с 9728 ядрами CUDA «на борту», а также получит в своё распоряжение 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 23 ГГц и шину в 256 бит. При этом уровень TBP видеоадаптера составит 340 Вт.
Что касается уровня производительности новинки, то, согласно инсайдерской информации, в тестовом пакете 3DMark Time Spy Extreme видеокарта GeForce RTX 4080 окажется быстрее своей предшественницы в среднем на 57 %.