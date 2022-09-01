Радостные настроения, связанные с недавним анонсом настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000, были несколько омрачены вчерашними новостями, пришедшими из нескольких источников и сообщающими о высоких температурных показателях топовых моделей «красной команды», с которыми пришлось столкнуться их обладателям: говорилось о температурах, достигающих значений в 92-94 °C при предельном показателе в 95°C.
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Источник изображения: Twitter, Technetium_Tech
Как оказалось, не так страшен троттлинг, как его малюют: так, энтузиаст, известный под ником harukaze5719, опубликовал несколько изображений, иллюстрирующих температурные показатели в процессе тестирования в AIDA64 в двух случаях: в первом настройки остались в «первозданном» виде, в то время как во втором значение напряжения было установлено вручную, что помогло снизить температуру с 93.1 °C до 56.5 °C, то есть на 64.8 %, а также ощутимо «умерить аппетиты» CPU при практически равных частотах.
Остаётся надеяться, что пользователям не придётся изучать длинные инструкции или вопрошать бывалых оверклокеров на форуме, чтобы добиться снижения температурных показателей, а вместо них эту работу сделают специалисты AMD, предоставив новые версии прошивок с необходимыми исправлениями.