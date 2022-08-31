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Обладатели Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7900X столкнулись с высокими температурами при их тестировании
Новинки обладают весьма «горячим нравом».
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Несмотря на то, что официальные продажи настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 стартуют лишь 27 сентября, некоторые специалисты уже получили в свои руки заветные новинки, тут же принявшись их разносторонне изучать и в процессе тестирования выявив достаточно неприятные моменты: как сообщает редактор ресурса Wccftech Хасан Муджтаба (Hassan Mujtaba), температурные показатели топовых представителей семейства Raphael весьма высоки.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Согласно сообщению источника, флагманский настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X в стоке при тестировании в AIDA64 достиг температуры в 92-94 °C, причём охлаждался он не обычным воздушным кулером, а системой жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором — подобное наблюдают и обладатели Ryzen 9 7900X.

Источник изображения: Twitter, Hassan Mujtaba

Таким образом, до предельного значения температуры (Tjmax), для моделей серии Ryzen 7000 составляющего 95 °C, тестируемым процессорам не хватило всего 1-3 °C.

Стоит отметить, что ранее специалисты уже предсказывали возможные трудности с охлаждением представителей микроархитектуры Zen 4 в связи с ощутимо возросшей плотностью транзисторов и меньшей площадью теплораспределителя.

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Впрочем, ряд энтузиастов не особо печалится по поводу высоких температурных показателей топовых CPU «красной команды», рассчитывая, что их производительные системы жидкостного охлаждения всё же справятся с «горячим нравом» новых моделей, а некоторые и вовсе считают подобное поведение новинок вполне ожидаемым.

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#amd #ryzen 9 7950x #ryzen 9 7900x
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