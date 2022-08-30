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Народный AMD Ryzen 5 7600X обошёл премиальный Core i9-12900KS в однопотоке Geekbench 5
Уровень однопоточной производительности новинки весьма высок.
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Настольные процессоры AMD серии Ryzen 7000, ещё не дебютировавшие официально, продолжают демонстрировать свои достижения в ряде популярных тестовых пакетов: так, совсем недавно стало известно о возможностях флагманского Ryzen 9 7950X против топового Core i9-13900K, а уже сейчас пришло время для более доступной модели, которая была замечена Twitter-ботом BenchLeaks в базах данных бенчмарка Geekbench 5.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Согласно представленным данным, десктопный процессор AMD Ryzen 5 7600X, наделённый 6 ядрами/12 потоками, функционирующими на базовой частоте в 4.7 ГГц с повышением до значения в 5.4 ГГц в максимальном режиме, в однопоточной дисциплине смог заполучить 2165 очков, обогнав «премиальную» модель Intel в лице Core i9-12900KS в среднем на 4.5 %, однако наличие 16 ядер/24 потоков у топового представителя семейства Alder Lake-S позволило ему расправиться с «народным» процессором «красной команды» в многопотоке — новинка отстала от своего оппонента на 40.0 %.

Источник изображения: Geekbench 5

Противостояние между Ryzen 5 7600X и ещё не вышедшим Core i5-13600K, который, судя по всему, окажется с процессором от AMD в одной ценовой категории, закончилось аналогичным исходом: в однопотоке представитель семейства Raphael превзошёл своего конкурента на 8-9 %, а в многопотоке уступил 21-29 %, что, впрочем, вполне ожидаемо, учитывая наличие у модели от Intel 14 ядер/20 потоков.

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Стоит напомнить, что в ряде игровых приложений, согласно «замерам» специалистов AMD, наличие большего количества ядер практически не помогло Core i9-12900K в борьбе против Ryzen 5 7600X.

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#amd #intel #core i9-12900ks #ryzen 5 7600x
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IRanPast
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IRanPast
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Очень сильно разочаровывает интел.Хотела обновиться,но эти мелкие ядра перебили все желание.Вместо того чтобы улучшать свои процессоры они делают бутерброд из разных ядер.🤔
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