Новинка способна побороться с предстоящим противником за «место под солнцем».

На фоне состоявшегося несколько часов назад анонса настольных процессоров AMD, принадлежащих к серии Ryzen 7000 и базирующихся на новейшей микроархитектуре Zen 4, новинки продолжают появляться в том или ином бенчмарке: так, благодаря стараниям Twitter-бота BenchLeaks стало известно о достижениях топовой модели «красной команды» в тестовом пакете Geekbench 5.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Исходя из представленных данных, настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X, снабжённый 16 ядрами/32 потоками и функционирующий на частотах 4.5/5.7 ГГц в номинальном/максимальном режимах, в паре с материнской платой ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME и модулями оперативной памяти DDR5-6000, в однопоточном и многопоточном состязаниях смог набрать 2217 и 24396 баллов, что помогло ему сравняться с результатами Core i9-13900K в однопотоке, однако в многопотоке флагман AMD был несколько позади, уступив 24-ядерной 32-поточной модели около 4.3 %.

Источник изображения: Geekbench 5

Впрочем, при сравнении достижений новинки с показателями его предшественника в лице AMD Ryzen 9 5950X, основанного на микроархитектуре Zen 3, преимущество Ryzen 9 7950X неоспоримо: в однопоточном подтесте флагман новой линейки обходит модель прошлого поколения в среднем на 31.6 %, а в многопоточной дисциплине оказывается быстрее на 47.9 %.

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Ожидается, что AMD Ryzen 9 7950X, равно как и три его «соплеменника», поступит в продажу уже в конце следующего месяца, а именно 27 сентября, с рекомендованным ценником в $699.