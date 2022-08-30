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Народный AMD Ryzen 5 7600X в играх обходит Core i9-12900K в среднем на 5 % — официальные слайды
Уровень игровой производительности новинки весьма впечатляет.
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Продолжая изучать официальные слайды, посвящённые презентации ещё не анонсированных настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000, опубликованные ресурсом HD Tecnologia, одним из наиболее интересных представляется изображение, иллюстрирующее уровень игровой производительности «народной» модели семейства Ryzen 7000.

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Источник изображения: Twitter, Technetium_Tech

Исходя из представленных данных, 6-ядерный 12-поточный AMD Ryzen 5 7600X, способный работать на частотах 4.7/5.3 ГГц в номинальном/максимальном режимах и имеющий в своём распоряжении 38 Мбайт кэш-памяти, в игровых приложениях опережает топовую модель Intel текущего поколения в лице Core i9-12900K в среднем на 5 %.

Источник изображения: Twitter, HD Tecnologia

Впрочем, набор игр, в которых тестировались соперники, невелик: наиболее впечатляющие показатели Ryzen 5 7600X продемонстрировал в Tom Clancy's Rainbow Six Siege и F1 2022, обогнав Core i9-12900K на 17 и 12 % соответственно, в Middle-earth: Shadow of War отрыв новинки был минимален и составил около 2%, в Cyberpunk 2077 обе модели шли вровень, а в популярном тайтле GTA V представитель семейства Raphael оказался позади, уступив своему оппоненту 3 %.

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Как бы то ни было, учитывая рекомендованную стоимость Ryzen 5 7600X, составляющую $299, уровень игровой производительности новинки весьма неплох, однако всё же стоит дождаться сравнительного тестирования моделей серии Ryzen 7000 и процессоров Intel Core 13-го поколения, которые должны «выйти на сцену» уже через несколько недель.

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#amd #ryzen 5 7600x
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