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Подробности о Zen 4 — более чем в 1.5 раза больше транзисторов и проблемы с нагревом Ryzen 7000
Похоже, потенциальным покупателям придётся приобретать и качественные системы охлаждения.
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В преддверии официального анонса настольных процессоров AMD Ryzen 7000, стартующего уже через несколько часов, поток информации касательно особенностей предстоящих новинок и не думает иссякать: так, специалисты ресурса Angstronomics опубликовали достаточно занятный материал, приоткрывающий завесу тайны над некоторыми нюансами новейшей микроархитектуры «красной команды».

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Как известно, десктопные процессоры AMD серии Ryzen 7000 будут базироваться на микроархитектуре Zen 4, которая получит целый ряд особенностей: каждый чиплет CCD, выпускающийся на производственных мощностях TSMC по 5-нм технологическому процессу и получивший кодовое имя Durango, получит в своё распоряжение 8 ядер, именуемых Persephone, 8 Мбайт L2-, 32 Мбайт L3-кэша и будет состоять из 6.57 млрд транзисторов — это на 58 % больше по сравнению с 7-нм CCD-чиплетом на базе Zen 3.

Источник изображения: Twitter, Technetium_Tech

При этом транзисторный бюджет не был потрачен зря — блок вычислений с плавающей запятой был существенно модифицирован, получив возможность обработки инструкций AVX-512, а внешний интерфейс ядра обзавёлся в 1.5 раза большим кэшем микроопераций по сравнению с Zen 3.

Что касается средней плотности транзисторов в логической области, то данное значение увеличилось более чем в два раза, что не могло не сказаться на температурных показателях: отмечается, что перед системами охлаждения стоит довольно непростая задача по укрощению «горячего нрава» процессоров Ryzen 7000, ведь им придётся отводить до 2 Вт тепла с одного квадратного миллиметра, а уменьшение площади теплораспределителя ещё более усугубляет ситуацию.

Учитывая возможные проблемы с нагревом и возросшим уровнем энергопотребления предстоящих новинок, инженеры AMD изменили подход к ограничительным мерам: вместо того, чтобы сдерживать CPU в предельных рамках частоты или мощности, основным ограничительным фактором теперь является температура, в результате чего система охлаждения процессора будет играть весьма важную роль.

Подводя итог, специалисты источника не слишком воодушевлены возможным будущим настольных процессоров Ryzen 7000 – на фоне продуктов от Intel они предъявляют возросшие требования к системам охлаждения, а обязательная установка оперативной памяти типа DDR5 может больно ударить по кошельку.

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Стоит напомнить, что несколько часов назад ещё один специалист скептически отнёсся к политике ценообразования продукции со стороны AMD, посчитав, что компании необходимо ощутимо уменьшать ценники процессоров Ryzen 7000.

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#amd #zen 4
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