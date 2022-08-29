Уже совсем скоро грядёт новый раунд борьбы за «место под солнцем».

Информация, приоткрывающая завесу тайны над рекомендованными ценниками настольных процессоров серии Ryzen 7000, всколыхнула компьютерную общественность, заставив обсуждать те или иные аспекты в ценообразовании AMD: так, специалист ресурса 3DCenter.org поделился своими мыслями касательно стоимости предстоящих новинок «красной команды» на фоне конкурирующих продуктов от Intel.

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Источник изображения: Twitter, Technetium_Tech

По его мнению, рекомендованная стоимость представителей семейства Raphael пока что достаточно высока: если AMD хочет успешно конкурировать с десктопными процессорами Intel Core 13-го поколения, то должна снизить ценники на свои новые модели как минимум на $80-200 — флагманский Ryzen 9 7950X, который будет бороться с топовым Core i9-13900K, должен стоить около $600, цена Ryzen 9 7900X, противостоящего Core i7-13700K, не должна превысить отметку в $450, а Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X, конкурирующие с Core i5-13600K и Core i5-13400, стоит предлагать за $320 и $220 соответственно.

Источник изображения: Twitter, 3DCenter_org

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Впрочем, не имея официальных данных касательно рекомендованной стоимости и уровня производительности предстоящих новинок, суждения о ценообразовании продуктов Intel и AMD могут носить сугубо теоретический характер.