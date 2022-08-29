Информация, приоткрывающая завесу тайны над рекомендованными ценниками настольных процессоров серии Ryzen 7000, всколыхнула компьютерную общественность, заставив обсуждать те или иные аспекты в ценообразовании AMD: так, специалист ресурса 3DCenter.org поделился своими мыслями касательно стоимости предстоящих новинок «красной команды» на фоне конкурирующих продуктов от Intel.
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Источник изображения: Twitter, Technetium_Tech
По его мнению, рекомендованная стоимость представителей семейства Raphael пока что достаточно высока: если AMD хочет успешно конкурировать с десктопными процессорами Intel Core 13-го поколения, то должна снизить ценники на свои новые модели как минимум на $80-200 — флагманский Ryzen 9 7950X, который будет бороться с топовым Core i9-13900K, должен стоить около $600, цена Ryzen 9 7900X, противостоящего Core i7-13700K, не должна превысить отметку в $450, а Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X, конкурирующие с Core i5-13600K и Core i5-13400, стоит предлагать за $320 и $220 соответственно.
Источник изображения: Twitter, 3DCenter_org
Впрочем, не имея официальных данных касательно рекомендованной стоимости и уровня производительности предстоящих новинок, суждения о ценообразовании продуктов Intel и AMD могут носить сугубо теоретический характер.