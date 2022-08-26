А высокопроизводительный Ryzen 9 7950X3D поборется с Core i9-13900K.

Как известно, уже через несколько дней AMD намерена явить миру свои новые настольные процессоры серии Ryzen 7000 на базе архитектуры Zen 4, однако компания не ограничится выпуском «стандартных» моделей в десктопном сегменте: как сообщает инсайдер YouTube-канала Moore's Law Is Dead, в обозримом будущем требовательные геймеры и энтузиасты смогут заполучить в свои руки CPU, оснащённые дополнительным объёмом кэш-памяти благодаря задействованию технологии 3D V-Cache, сообщает ресурс TweakTown.

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Источник изображения: Wccftech

Ранее инсайдер упоминал о существенном приросте уровня производительности настольных процессоров Ryzen 7000X3D по сравнению с их «собратьями», лишёнными кэш-памяти 3D V-Cache: сообщалось о превосходстве представителей Zen 4 X3D над Zen 4 в среднем на 30 %, причём данные основывались на результатах тестов ранних образцов.

Сегодня же энтузиаст сообщил о возможностях предстоящей игровой модели в лице Ryzen 7 7800X3D на фоне своего «стандартного соплеменника», 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 7700X: согласно представленным данным, новинка, оснащённая кэшем 3D V-Cache, в играх будет быстрее оппонента в среднем на 20-35 % — подобное можно было наблюдать при сравнении показателей Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 5800X в ряде игровых приложений.

Что касается топового представителя семейства Raphael-X, Ryzen 9 7950X3D, то, как ожидается, он сможет успешно конкурировать с флагманской моделью из стана Intel в лице Core i9-13900K.

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Кроме того, инсайдер поделился информацией, приоткрывающей завесу тайны над примерным периодом дебюта моделей серии Ryzen 7000X3D: новинки должны появиться на полках магазинов в первом квартале 2023 года, то есть спустя несколько месяцев после дебюта представителей семейства Raphael, запланированного на конец сентября текущего года.