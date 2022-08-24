Уровень производительности новинок может весьма удивить.

На фоне неумолимо надвигающегося дебюта настольных процессоров AMD, принадлежащих к серии Ryzen 7000 и базирующихся на новейшей архитектуре Zen 4, инсайдеры продолжают с завидной регулярностью потчевать широкую компьютерную общественность новыми порциями данных касательно технических характеристик и уровня производительности предстоящих новинок: так, специалист YouTube-канала Moore's Law Is Dead, полагаясь на свои источники, опубликовал занятную информацию о будущих CPU «красной команды».

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Источник изображения: VideoCardz, AMD

Согласно данным энтузиаста, на смену пока что единственной модели с увеличенным благодаря технологии 3D V-Cache объёмом кэш-памяти, базирующейся на архитектуре Zen 3. в лице Ryzen 7 5800X3D, придут новые продукты серии Ryzen 7000X3D, но уже основанные на архитектуре Zen 4, причём новинки обзаведутся кэшем 3D V-Cache второго поколения, однако ввиду некоторых ограничений по напряжению могут получить чуть меньшие частотные характеристики по сравнению со своими «соплеменниками» серии Ryzen 7000, что, впрочем, всё равно позволит им превосходить своего предшественника по частоте.

Переходя к результатам тестов, стоит отметить, что инсайдер опубликовал «обезличенные» тесты на базе имеющихся у него внутренних документов AMD, полученных из собственных источников, причём в «замерах» принимали участие ранние образцы Ryzen 7000 и Ryzen 7000X3D, характеризующиеся сниженными тактовыми частотами и равными с Ryzen 5000 и Ryzen 5000X3D значениями TDP: исходя из представленных графиков, представители архитектуры Zen 4 ощутимо обходят не только своих «стандартных» предшественников (Zen 3), но даже сравниваются с моделью с кэш-памятью 3D V-Cache в одном из четырёх представленных бенчмарков, в то время как CPU с архитектурой Zen 4 вкупе с 3D V-Cache отрываются от своих преследователей ещё больше, обходя модели Zen 3 на ~29-45 %.

Источник изображения: YouTube, Moore's Law Is Dead

Что касается противостояния представителей Zen 4 и Zen 4 с 3D V-Cache, то, согласно материалам, оказавшимся в распоряжении инсайдера, последние превосходят своих «стандартных сотоварищей» в среднем на ~30 %, однако конкретные приложения, в которых происходило тестирование, не называются.

Источник отмечает, что в исследованиях принимали участие ранние образцы предстоящих новинок со сниженными частотами и TDP, поэтому от финальных моделей следует ожидать более высокого уровня быстродействия.

Сообщается, что AMD не успеет выпустить настольные процессоры с архитектурой Zen 4, снабжённые кэшем 3D V-Cache в текущем году, а ограничится лишь публикацией результатов их тестов или даже «бумажным» анонсом, в то время как в продажу предполагаемые Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 7 7800X3D поступят не ранее второго квартала 2023 года.

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Стоит напомнить, что 30 августа AMD намерена анонсировать настольные процессоры Ryzen 7000, в то время как появление новинок на полках магазинов, согласно ряду «утечек», может несколько задержаться, в результате чего новые модели дебютируют лишь в конце сентября.