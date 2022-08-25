Возможно, данная проблема связана с ранней версий BIOS.

Пока широкое компьютерное сообщество с замиранием сердца ожидает скорого выхода настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000, целый ряд специалистов, заполучивших в свои руки образцы желанных моделей, уже вовсю их исследуют: так, энтузиаст форума Chiphell, раздобывший инженерный образец Ryzen 9 7950X, рассказал о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться в процессе тестирования, а «сетевой детектив» harukaze5719 собрал его ответы воедино.

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Источник изображения: Wccftech

Сообщается, что флагманский настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X (ES), получивший в своё распоряжение 16 ядер/32 потока, охлаждаемый при помощи СЖО DeepCool LS720 с 360-мм радиаторами, в стресс-тесте AIDA64 FPU смог без проблем достичь частоты в 5,5 ГГц при напряжении 1.428 В, в то время как в процессе тестирования в Prime95 пришлось снизить частоту до 5.2 ГГц. Кроме того, удалось достичь частоты FCLK в 2600 МГц при её эффективном значении для модулей DDR5 в 5200 МГц (CL30) и задержке в 48 нс.

Источник изображения: Twiiter, harukaze5719, Chiphell

Пришлось исследователю столкнуться и с одной загадочной проблемой: как оказалось, обладатель «инженерника» Ryzen 9 7950X не смог заставить его пройти встроенный тест CPU-Z до конца: образец упирался, проходя лишь 80 % от всей дистанции — вполне возможно, что виноват «сырой» BIOS, над которым, исходя из ряда слухов, до сих пор трудятся инженеры AMD, что могло повлиять и на дату дебюта предстоящих новинок.

Источник изображения: Twiiter, harukaze5719

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Впрочем, данный баг мог возникнуть у конкретного исследователя, однако на фоне появления результатов тестов представителей серии Ryzen 7000 в бенчмарках Cinebench информации о достижениях новинок в CPU-Z до сих пор нет, что может косвенно указывать на возникающие проблемы во время прохождения сей дисциплины.