Модели AMD продолжают покорять бенчмарки.

На фоне неумолимо надвигающегося дебюта десктопных процессоров AMD, принадлежащих к серии Ryzen 7000, инсайдеры продолжают радовать общественность новыми порциями информации касательно уровня производительности предстоящих новинок: буквально вчера в тестовом пакете Cinebench R20 блистал Ryzen 7 7700X, а сегодня стало известно о достижениях уже пары новых моделей в бенчмарке Cinebench R23.

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Источник изображения: VideoCardz, AMD

Как сообщает ресурс VideoCardz, инсайдер, известный под ником Greymon55, поделился примерными достижениями Ryzen 5 7600X и Ryzen 7 7700X, которые, исходя из данных источника, в одноядерной дисциплине Cinebench R23 смогли набрать более 1900 и 2000 баллов, настигнув своих оппонентов из стана Intel в лице Core i7-12700K и Core i9-12900K соответственно, а также превзойдя своего предшественника, Ryzen 7 5800X, на более чем 17-24 %.

Если сравнить результаты предстоящих новинок от AMD с показателями флагманской модели Intel семейства Raptor Lake-S в лице Core i9-13900K, также не так давно протестированной в Cinebench R23, то процессоры «красной команды» окажутся чуть позади своего оппонента, отставая на ~14-16 % или даже чуть меньше, в зависимости от точных значений, которыми, инсайдер, к сожалению, не поделился.

Необходимо отметить, что в тестах, судя по всему, принимали участие инженерные образцы, имеющие более низкий частотный потенциал, в то время как от финальных моделей стоит ждать более высокого уровня производительности.

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Ожидается, что дебют настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 состоится в конце сентября, в то время как модели Intel Core 13-го поколения появятся на полках магазинов лишь в октябре.