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Задержка дебюта настольных процессоров AMD Ryzen 7000 может быть связана с проблемами в BIOS
Остаётся надеяться, что специалисты компании исправят всё в срок.
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Хотя официальный анонс настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 состоится в срок, появление предстоящих новинок на полках магазинов, как известно, произойдёт позже намеченной ранее даты, и, похоже, один из инсайдеров в курсе, в чём именно дело.

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Источник изображения: Twitter, Technetium_Tech

Как информирует общественность ресурс VideoCardz, один из специалистов, имеющих свои собственные источники, на форуме Chiphell сообщил о причине переноса даты дебюта представителей семейства Raphael: согласно утверждению инсайдера, задержка с выходом новинок вызвана проблемами, связанными с прошивкой BIOS, работы над которой до сих пор ведутся.

Отмечается, что, несмотря на то, что AMD официально не объявляла дату дебюта настольных процессоров Ryzen 7000, партнёры компании и ряд обозревателей были уведомлены о старте продаж именно 15 сентября, однако несколько дней назад, как сообщает ряд источников, сие знаменательное событие было перенесено на 27 сентября — в аккурат на дату официального анонса десктопных процессоров Intel Core 13-го поколения.

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Как бы то ни было, буквально вчера AMD подтвердила, что расскажет о процессорах Ryzen 7000 в рамках специального мероприятия, запланированного на 30 августа (02:00 МСК) — в этот же день партнёры компании должны поведать больше подробностей касательно новых материнских плат на базе чипсетов X670E/X670.

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#amd #ryzen 7000
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