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Core i5-13600, i5-13500, i5-13400 и Core i3-13100 могут быть лишь обновлёнными версиями Alder Lake-S
Инсайдер объяснил, какие именно модели можно считать настоящими представителями Raptor Lake-S.
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Буквально несколько часов назад в сети появилась инсайдерская информация, приоткрывающая завесу тайны над техническими характеристиками модельного ряда настольных процессоров Intel Core 13-го поколения, что сразу стало предметом для обсуждений, а некоторые энтузиасты даже дополнили уже имеющиеся данные: так, специалист под ником HXL поведал дополнительную информацию касательно принадлежности ряда моделей к тому или иному семейству.

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Источник изображения: Wccftech

Как утверждает энтузиаст, младшие модели десктопных процессоров Intel Core 13-го поколения, относящиеся к ревизиям C-0 (Core i5-13600, Core i5-13500 и Core i5-13400) и H-0 (Core i3-13100), станут обновленными версиями CPU семейства Alder Lake-S с соответствующим объёмом кэш-памяти второго уровня (1.25 Мбайт на ядро), в то время как «настоящие» представители Raptor Lake-S будут базироваться на кристаллах ревизии B-0.

Источник изображения: Twitter, HXL

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Впрочем, данное утверждение исходит из непроверенных источников, поэтому нуждается в подтверждении, ждать которого осталось чуть более месяца — 27 сентября Intel должна явить миру очередное поколение своих настольных процессоров.

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#intel #core i3-13100 #core i5-13400 #core i5-13500 #core i5-13600
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