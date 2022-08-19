Характеристики предстоящих новинок в одной таблице.

В преддверии неумолимо надвигающегося дебюта настольных процессоров Intel Core 13-го поколения поток информации касательно спецификаций и достижений предстоящих новинок продолжает неуклонно усиливаться: так, один из энтузиастов онлайн-площадки Bilibili поделился с широкой компьютерной общественностью свежими данными, приоткрывающими завесу тайны над техническими характеристиками представителей семейства Raptor Lake-S, о чём сообщает энтузиаст harukaze5719.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленному документу, флагманские десктопные процессоры Intel Core i9-13900K и Core i9-13900KF обзаведутся 8 производительными и 16 энергоэффективными ядрами, функционирующими на базовой частоте 3.0 ГГц, и 36 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, предтоповые модели Core i7-13700K и Core i7-13700KF смогут рассчитывать на 8 «больших» и аналогичное количество «малых» ядер, а также 30 Мбайт L3-кэша, а их номинальная частота составит 3.4 ГГц, в то время как наиболее доступные CPU с припиской «K», а именно Core i5-13600K и Core i5-13600KF, смогут похвастаться 6 P- и 8 E-ядрами, работая на частоте 3.5 ГГц в базовом режиме, а также получат 24 Мбайт кэш-памяти третьего уровня. При этом уровень TDP вышеназванных моделей остановится на отметке в 125 Вт.

Источник изображения: Bilibili, Extreme Player

Что касается CPU с заблокированным множителем, то на вершине списка окажутся процессоры Core i9-13900 и Core i9-13900F, снабжённые 8 «большими» и 16 «малыми» ядрами, 36 Мбайт L3-кэша и способные работать на частоте 2.0 ГГц в номинале, на ступень ниже расположатся Core i7-13700 и Core i7-13700F, которые получат по 8 P- и E-ядер, 30 Мбайт кэш-памяти третьего уровня и базовую частоту в 2.1 ГГц, «народные» Core i5-13600 и Core i5-13500 будут наделены 6 производительными/8 энергоэффективными ядрами, 24 Мбайт L3-кэша и смогут функционировать на базовых частотах 2.7 и 2.5 ГГц соответственно, Core i5-13400 сможет располагать на 20 Мбайт L3-кэша, 6 P- и 4 E-ядра, работая на номинальной частоте 2.5 ГГц, а наиболее доступный Core i3-13100 обзаведётся лишь 4 «большими» ядрами с базовой частотой 3.4 ГГц, а также 12 Мбайт кэш-памяти третьего уровня.

При этом встроенная графическая подсистема большинства представленных моделей настольных процессоров Intel Core 13-го поколения сможет похвастаться 32 исполнительными блоками, за исключением Core i5-13400 и Core i3-13100, наделённых лишь 24 EU.

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Естественно, данная информация относится к разряду инсайдов, поэтому всецело доверять ей не стоит, тем более, что в конце следующего месяца, а именно 27 сентября, Intel намерена официально раскрыть характеристики моделей Core 13-го поколения.