Дебют новинок уже не за горами.

В то время как рядовые пользователи лишь предвкушают скорое появление настольных процессоров AMD Ryzen 7000 на полках магазинов, некоторые счастливчики на зависть публике делятся изображениями одной из предстоящих новинок: так, пользователь форума AnandTech опубликовал фотографию, на которой красуется один из CPU, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz, AnandTech, cortexa99

Стоит отметить, что это первое появление представителя семейства Raphael в «дикой природе»: взглянув на представленное изображение, на теплораспределительной крышке CPU можно лицезреть логотип AMD Ryzen вкупе с информацией, явно указывающей, что за модель предстала пред взором любующегося на неё энтузиаста — на фотографии действительно красуется настольный процессор AMD Ryzen 7 7700X, что, помимо явного указания модели, доказывает маркировка OPN 100-000000593, уже мелькавшая в предыдущих «утечках».

Необходимо напомнить, что, исходя из имеющейся информации, десктопный процессор Ryzen 7 7700X обзаведётся 8 ядрами с поддержкой технологии SMT, функционирующими на частотах 4.5/5.4 ГГц в номинальном/максимальном режиме, и 40 Мбайт кэш-памяти (8 Мбайт L2 и 32 Мбайт L3), а уровень TDP модели составит 105 Вт. Ожидается, что рекомендованная стоимость предстоящей новинки остановится на отметке $299.

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Согласно данным ряда источников, AMD намерена представить как минимум четыре модели серии Ryzen 7000 — сие знаменательное событие намечено на 30 августа (02:00 МСК), о чём компания сообщила официально. Что касается даты появления предстоящих новинок на полках магазинов, то, как утверждает инсайдер, в связи с проблемами, вызванными продолжающимися работами над BIOS, для покупки представители семейства Raphael станут доступны лишь 27 сентября.