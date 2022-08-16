Похоже, всё осталось без изменений.

На фоне курсирующих по сети данных касательно переноса даты появления настольных процессоров Ryzen 7000 в продаже компания AMD поспешила опубликовать материал, в котором подтвердила информацию о времени официального анонса представителей семейства Raphael.

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Источник изображения: Twitter, AMD Ryzen

Согласно представленным данным, глава AMD Лиза Су (Lisa Su) и технический директор компании Марк Пейпермастер (Mark Papermaster), а также ряд других представителей «красной команды» в рамках специального мероприятия, которое пройдёт 29 августа в 19:00 по восточному времени (30 августа в 02:00 по московскому времени), поведают о преимуществах новой архитектуры Zen 4, лёгшей в основу настольных процессоров Ryzen 7000, и поделятся информацией о возможностях новой платформы Socket AM5, в том числе поддержке устройств с интерфейсом PCIe 5.0 и модулей оперативной памяти типа DDR5. Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на официальном YouTube-канале AMD.

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Исходя из имеющейся информации, AMD должна представить как минимум четыре модели CPU серии Ryzen 7000, а также совместно со своими партнёрами поведать больше данных касательно материнских плат на базе наборов системной логики X670E/X670. Ожидается, что новейшая архитектура Zen 4 сможет обеспечить прирост количества исполняемых инструкций (IPC) вплоть до 8 %, что при учёте увеличенного частотного потенциала и повышенной планки TDP позволит добиться подъёма уровня быстродействия на 15 и 35 % в однопотоке и многопотоке соответственно.