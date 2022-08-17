Пока оптимистично настроенная компьютерная общественность с надеждой смотрит в будущее, ожидая скорого выхода графических адаптеров NVIDIA GeForce RTX 40 и AMD Radeon RX 7000, их более «приземлённые» сотоварищи, рассчитывающие заполучить видеокарту «здесь и сейчас», похоже, имеют все шансы на покупку с ощутимой скидкой: как сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на азиатский источник ZOL, который, в свою очередь, полагается на информацию, полученную от ряда поставщиков, в конце августа ценник на некоторые модели видеоадаптеров может заметно уменьшиться.
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Источник изображения: Pixabay
Причин, влияющих на снижение стоимости видеокарт, называется сразу несколько: это и снижение объёмов продаж на рынке ПК, и криптовалютная «зима», и ожидание неумолимо надвигающегося дебюта графических адаптеров нового поколения.
Впрочем, с последним у ряда «ждунов» могут быть проблемы: как информирует публику ресурс Bits And Chips, вторя целому ряду инсайдеров, в текущем году в продаже появится лишь топовая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090/Ti, в то время как на дебют более доступных моделей следует рассчитывать лишь в начале следующего года.
Источник изображения: Twitter, Bits And Chips
Естественно, требовательных геймеров с тугими кошельками данная новость вряд ли огорчит, а вот игроков, желающих заполучить новенькую RTX 4070 или RTX 4080, похоже, ждёт разочарование.
Именно поэтому снижение стоимости ряда моделей текущего поколения может стать выходом для некоторых пользователей: как сообщает источник, вслед за «ценопадом», наблюдаемым уже несколько недель, может сойти настоящая лавина — утверждается, что к концу августа AMD и NVIDIA снизят цены на свои графические продукты ещё больше, причём последняя будет действовать весьма активно.
Стоит отметить, что свежие новости действительно указывают на то, что NVIDIA ускоренными темпами избавляется от запасов своих топовых графических чипов GA102, снижая стоимость моделей верхнего ценового сегмента и вновь вводя в строй несколько позабытые. Что касается AMD, то компания, похоже, действует менее решительно, что, впрочем, может измениться уже через пару недель.