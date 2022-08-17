Похоже, настала пора разбивать свои копилки.

Пока оптимистично настроенная компьютерная общественность с надеждой смотрит в будущее, ожидая скорого выхода графических адаптеров NVIDIA GeForce RTX 40 и AMD Radeon RX 7000, их более «приземлённые» сотоварищи, рассчитывающие заполучить видеокарту «здесь и сейчас», похоже, имеют все шансы на покупку с ощутимой скидкой: как сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на азиатский источник ZOL, который, в свою очередь, полагается на информацию, полученную от ряда поставщиков, в конце августа ценник на некоторые модели видеоадаптеров может заметно уменьшиться.

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Источник изображения: Pixabay

Причин, влияющих на снижение стоимости видеокарт, называется сразу несколько: это и снижение объёмов продаж на рынке ПК, и криптовалютная «зима», и ожидание неумолимо надвигающегося дебюта графических адаптеров нового поколения.

Впрочем, с последним у ряда «ждунов» могут быть проблемы: как информирует публику ресурс Bits And Chips, вторя целому ряду инсайдеров, в текущем году в продаже появится лишь топовая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090/Ti, в то время как на дебют более доступных моделей следует рассчитывать лишь в начале следующего года.

Источник изображения: Twitter, Bits And Chips

Естественно, требовательных геймеров с тугими кошельками данная новость вряд ли огорчит, а вот игроков, желающих заполучить новенькую RTX 4070 или RTX 4080, похоже, ждёт разочарование.

Именно поэтому снижение стоимости ряда моделей текущего поколения может стать выходом для некоторых пользователей: как сообщает источник, вслед за «ценопадом», наблюдаемым уже несколько недель, может сойти настоящая лавина — утверждается, что к концу августа AMD и NVIDIA снизят цены на свои графические продукты ещё больше, причём последняя будет действовать весьма активно.

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Стоит отметить, что свежие новости действительно указывают на то, что NVIDIA ускоренными темпами избавляется от запасов своих топовых графических чипов GA102, снижая стоимость моделей верхнего ценового сегмента и вновь вводя в строй несколько позабытые. Что касается AMD, то компания, похоже, действует менее решительно, что, впрочем, может измениться уже через пару недель.