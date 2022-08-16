Пока новинки ещё не вышли, можно немного подзаработать.

Неумолимо приближающийся дебют графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40 заставляет «зелёную команду» избавляться от «залежалого» товара, причём наиболее активно компания, похоже, начала работать в верхнем ценовом сегменте, стараясь максимизировать прибыль, что, естественно, кажется вполне логичным шагом: как информирует компьютерную общественность инсайдер под ником MEGAsizeGPU, гигант рынка графических решений «воскресил» одну из своих моделей, которая, казалось бы, уже канула в лету, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: NVIDIA

Стоит напомнить, что буквально несколько дней назад в одном из видеороликов YouTube-канала Moore's Law Is Dead говорилось о планах NVIDIA (равно как и её AIB-партнёров) по опустошению своих складских запасов GPU, относящихся к текущему поколению, а особенное внимание уделяется топовым чипам. Кроме того, утверждалось об ощутимом снижении цен для ряда моделей в конце августа, что, впрочем, можно было наблюдать ещё в начале текущего месяца.

Сейчас же энтузиаст MEGAsizeGPU, похоже, подтверждает данную информацию, сообщая о возобновлении производства модели GeForce RTX 3080, оснащённой 12 Гбайт видеопамяти и базирующейся на старшем чипе GA102: как утверждает инсайдер, данных GPU у NVIDIA на складах скопилось великое множество, поэтому компания принялась усиленно от них избавляться.

Источник изображения: Twitter, MEGAsizeGPU

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При этом видеокарта имеет несколько меньшее количество CUDA-ядер (8960) по сравнению со своими старшими «соплеменницами», что, естественно, сказывается и на конечной стоимости, снижая прибыль компании, однако GPU GA102, лежащие на складах «мёртвым грузом», похоже, страшат NVIDIA ещё больше.