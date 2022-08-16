Неумолимо приближающийся дебют графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40 заставляет «зелёную команду» избавляться от «залежалого» товара, причём наиболее активно компания, похоже, начала работать в верхнем ценовом сегменте, стараясь максимизировать прибыль, что, естественно, кажется вполне логичным шагом: как информирует компьютерную общественность инсайдер под ником MEGAsizeGPU, гигант рынка графических решений «воскресил» одну из своих моделей, которая, казалось бы, уже канула в лету, сообщает ресурс VideoCardz.
реклама
Источник изображения: NVIDIA
Стоит напомнить, что буквально несколько дней назад в одном из видеороликов YouTube-канала Moore's Law Is Dead говорилось о планах NVIDIA (равно как и её AIB-партнёров) по опустошению своих складских запасов GPU, относящихся к текущему поколению, а особенное внимание уделяется топовым чипам. Кроме того, утверждалось об ощутимом снижении цен для ряда моделей в конце августа, что, впрочем, можно было наблюдать ещё в начале текущего месяца.
Сейчас же энтузиаст MEGAsizeGPU, похоже, подтверждает данную информацию, сообщая о возобновлении производства модели GeForce RTX 3080, оснащённой 12 Гбайт видеопамяти и базирующейся на старшем чипе GA102: как утверждает инсайдер, данных GPU у NVIDIA на складах скопилось великое множество, поэтому компания принялась усиленно от них избавляться.
Источник изображения: Twitter, MEGAsizeGPU
При этом видеокарта имеет несколько меньшее количество CUDA-ядер (8960) по сравнению со своими старшими «соплеменницами», что, естественно, сказывается и на конечной стоимости, снижая прибыль компании, однако GPU GA102, лежащие на складах «мёртвым грузом», похоже, страшат NVIDIA ещё больше.