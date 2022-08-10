Энтузиаст сулит новинкам небывалое быстродействие в играх.

Неумолимо приближающийся дебют десктопных процессоров AMD Ryzen 7000 становится катализатором новых откровений разного рода инсайдеров: на сей раз «нарушителем спокойствия» стал энтузиаст, известный под ником Greymon55, поведавший парочку интересных слухов, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

По информации инсайдера, уже в сентябре рекомендованная стоимость единственной игровой модели AMD, снабжённой кэш-памятью 3D V-Cache, в лице Ryzen 7 5800X3D снизится. Энтузиаст связывает данное событие с впечатляющими достижениями предстоящих настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 на игровом поприще.

Источник изображения: Twitter, Greymon55

Стоит отметить, что на фоне снижения стоимости ряда представителей семейства Vermeer 8-ядерный 16-поточный игровой процессор Ryzen 7 5800X3D, в ряде игровых приложений обеспечивающий большую производительность по сравнению со своим основным конкурентом из стана Intel в лице «премиального» Core i9-12900KS, почти не подешевел: ценник на модель с 3D V-Cache, стартовавший с отметки в $449, оставался практически без изменений.

Необходимо напомнить, что буквально вчера появилась информация о возможных ценах настольных процессоров Ryzen 7000, однако о CPU, снабжённых технологией 3D V-Cache, в материале не упоминалось — ожидается, что AMD представит их чуть позже в текущем году, и моделей Ryzen 7000X3D в ассортименте «красной команды» может быть даже несколько.

Единственной же 8-ядерной 16-поточной моделью, которая на данный момент фигурирует в «утечках», является Ryzen 7 7700X, получивший предварительный ценник в $299. Впрочем, вчера появилась информация и о существовании Ryzen 7 7800X, который, судя по всему, также получит 8 ядер/16 потоков и цену чуть более $449, однако подтверждения его скорого выхода пока нет.

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Что касается появления настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000, то официальный анонс новинок запланирован на 29 августа, в то время как на полках магазинов первые модели должны появиться 15 сентября.