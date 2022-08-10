В продажу новинки должны поступить 15 сентября.

На фоне неумолимо приближающегося дебюта настольных процессоров AMD Ryzen 7000 разного рода «утечки» продолжают будоражить умы компьютерной общественности: так, в распоряжении ресурса VideoCardz оказалась инсайдерская информация, приоткрывающая завесу тайны над ценами предстоящих новинок.

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Источник изображения: VideoCardz, AMD

Исходя из данных источника, ценники на модели Ryzen 7000 не будут слишком отличаться от стоимости их предшественников, принадлежащих к серии Ryzen 5000, однако некоторые изменения всё же грядут: если рекомендованная стоимость Ryzen 7 7700X будет равна MSRP Ryzen 7 5700X ($299), то за предтоповый Ryzen 9 7900X и флагманский Ryzen 9 7950X попросят чуть побольше, чем за соответствующих представителей семейства Vermeer, то есть более $549 и $799 соответственно.

Кроме того, появилось подтверждение существования ещё одной модели, не упоминавшейся ранее, а именно Ryzen 7 7800X – утверждается, что рекомендованная стоимость предстоящей новинки окажется чуть выше Ryzen 7 5800X ($449). Что касается ценника на «народный» Ryzen 5 7600X, то информации, к сожалению, пока нет.

Стоит напомнить, что флагманом новой серии станет Ryzen 9 7950X с 16 ядрами/32 потоками с архитектурой Zen 4, работающими на частоте 4.5/5.7 ГГц в базовом/boost-режиме, и 80 Мбайт (16 Мбайт L2 и 64 Мбайт L3) кэш-памяти «на борту», предтоповая модель в лице Ryzen 9 7900X обзаведётся 12 ядрами с поддержкой SMT и частотной формулой 4.7/5.6 ГГц, а также 76 Мбайт кэш-памяти (12 Мбайт на долю L2 и 64 Мбайт на долю L3), 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 7700X сможет функционировать на частотах 4.5/5.4 ГГц в номинальном/максимальном режимах и обзаведётся 8 Мбайт L2- и 32 Мбайт L3-кэша, а Ryzen 5 7600X будет наделён 6 ядрами/12 потоками (4.7/5.3 ГГц) и 38 Мбайт кэш-памяти (6 Мбайт L2 и 32 Мбайт L3).

Источник изображения: VideoCardz

Необходимо отметить, что информация не подтверждена официально, поэтому воспринимать её стоит с известной долей скептицизма.

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Ожидается, что официальный анонс настольных процессоров AMD Ryzen 7000 состоится уже в конце текущего месяца, а именно 29 августа, а в продаже новинки должны появиться 15 сентября.