Светящиеся в темноте дроны принято считать пережитками эпохи Брайана Кржанича (Brian Krzanich), но Intel продолжает использовать этот метод иллюминации для самых разных задач. К формальному раскрытию имён будущих дискретных видеокарт была приурочена демонстрация очертаний одного из таких графических решений, которое получит систему охлаждения с двумя вентиляторами.

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Источник изображения: Twitter, Intel Graphics

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По всей видимости, речь идёт о дискретной видеокарте Arc Alchemist, которая дебютирует в первом квартале следующего года. Это графическое решение также известно под условными обозначениями DG2 и Xe-HPG. Конкретное изображение было получено при помощи тысячи светящихся дронов. Его появлению в ночном небе предшествовало изображение ноутбука – как было обещано Intel вчера, мобильные версии Xe-HPG появится на рынке в сопоставимые сроки.