Intel обозначила очертания будущей видеокарты с двумя вентиляторами
Светящиеся в темноте дроны принято считать пережитками эпохи Брайана Кржанича (Brian Krzanich), но Intel продолжает использовать этот метод иллюминации для самых разных задач. К формальному раскрытию имён будущих дискретных видеокарт была приурочена демонстрация очертаний одного из таких графических решений, которое получит систему охлаждения с двумя вентиляторами.
реклама
реклама
По всей видимости, речь идёт о дискретной видеокарте Arc Alchemist, которая дебютирует в первом квартале следующего года. Это графическое решение также известно под условными обозначениями DG2 и Xe-HPG. Конкретное изображение было получено при помощи тысячи светящихся дронов. Его появлению в ночном небе предшествовало изображение ноутбука – как было обещано Intel вчера, мобильные версии Xe-HPG появится на рынке в сопоставимые сроки.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила