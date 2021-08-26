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Топовая GeForce RTX 3090 SUPER получит скоростную память и лишится NVLink — инсайдер

Новинка должна дебютировать уже в текущем году.
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Разного рода инсайдеры продолжают приоткрывать завесу тайны над готовящимися продуктами NVIDIA: буквально несколько часов назад «сетевой информатор» Greymon55 поведал компьютерной общественности о ряде технических характеристик будущей флагманской модели в лице GeForce RTX 3090 SUPER, а уже сейчас ещё один энтузиаст, известный под ником kopite7kimi, подтвердил уже имеющиеся данные, а также сообщил ряд новых подробностей.

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Источник изображения: VideoCardz

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По информации инсайдера, флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 SUPER будет основана на графическом процессоре GA102-350-A1 с 10752 CUDA-ядрами «на борту», а также обзаведётся скоростной памятью, характеризующейся эффективной частотой в 21 ГГц.

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Источник изображения: Twitter, kopite7kimi

При этом утверждается, что новинка будет весьма «прожорливой»: уровень TGP новой модели превысит значение в 450 Вт. А вот интерфейсом NVLink, позволяющим объединить в связку сразу несколько видеоадаптеров, NVIDIA, судя по информации источника, пожертвует.

Что касается даты дебюта RTX 3090 SUPER, то инсайдер сообщает крайне расплывчатые сроки, называя текущий год. Впрочем, это не противоречит недавним «утечкам», сулящим появление обновлённой линейки моделей с припиской SUPER в конце 2021 года.

Если данные окажутся верны, новая флагманская модель поколения Ampere получит прибавку к уровню быстродействия по сравнению с предшественницей, однако как это скажется на конечной стоимости, пока остаётся загадкой.

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