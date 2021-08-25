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Несмотря на то, что на появление очередного поколения графических адаптеров NVIDIA в текущем году рассчитывать не стоит, обновление текущей линейки может произойти уже через несколько месяцев, поэтому немудрено, что инсайдер под ником Greymon55 решил поделиться с общественностью некоторыми данными касательно технических характеристик будущего флагмана, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz

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Как утверждает энтузиаст, топовый видеоадаптер GeForce RTX 3090 SUPER, который придёт на смену текущему флагману в лице RTX 3090, будет основан на «полноценном» графическом процессоре GA102, снабжённом 10752 ядрами CUDA, а также обзаведётся более скоростной памятью.

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Источник изображения: Twitter, Greymon55

Кроме того, по данным инсайдера, топовая модель будет обладать отменным «аппетитом»: её уровень энергопотребления превысит отметку в 400 Вт, что на 50+ Вт больше по сравнению с показателями RTX 3090.

Стоит напомнить, что предыдущие «утечки» намекали на появление нового графического процессора NVIDIA поколения Ampere, именуемого GA103 и предназначенного для видеокарты GeForce RTX 3080 SUPER.

Ожидается, что модели с припиской SUPER смогут обеспечить некоторый прирост производительности по сравнению с предшественницами, а также составить достойную конкуренцию продуктам AMD и Intel.

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Что касается даты дебюта обновлённой серии, то, судя по имеющейся информации, сие событие должно произойти в конце текущего года.