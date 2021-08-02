AMD Radeon RX 6600 XT опережает NVIDIA GeForce RTX 3060 на 6 % в тесте OpenGL
Несколько дней назад компания AMD официально явила миру свою очередную видеокарту с архитектурой RDNA 2 в лице Radeon RX 6600 XT, поделившись некоторыми достижениями нового продукта, однако результатам сторонних тестов лишь предстоит появиться, что, впрочем, не помешало энтузиасту, известному под ником TUM_APISAK, раздобыть некоторую информацию касательно уровня производительности новинки в сравнении с достижениями её соперниц.
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Источник изображения: AMD
По данным источника, в тесте OpenGL при разрешении 1440p графический адаптер Radeon RX 6600 XT в дуэте с настольным процессором Intel Core i9-10900K смог продемонстрировать результат в 104 fps, расположившись между двумя своими соперницами из стана NVIDIA — новинка опередила GeForce RTX 3060 на 6 %, но уступила GeForce RTX 3060 Ti около 7 %.
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Источник изображения: Twitter, TUM_APISAK
Стоит напомнить, что, согласно «замерам» специалистов AMD, видеокарта Radeon RX 6600 XT, основанная на графическом процессоре Navi 23 XT с 2048 потоковыми процессорами «на борту» и оснащённая 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, в разрешении 1080p смогла обойти GeForce RTX 3060 в подавляющем большинстве современных игр, в среднем превосходя свою конкурентку на 15 %.
Источник изображения: VideoCardz
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Новинка будет выпускаться только в нереференсном исполнении, а её появление на полках магазинов ожидается уже 11 августа. Рекомендованная стоимость видеокарты стартует с отметки в $379.
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