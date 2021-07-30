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AMD официально представила Radeon RX 6600 XT — новинка быстрее RTX 3060 в среднем на 15 %

Рекомендованная стоимость новинки составила $379.
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Несколько часов назад в рамках мероприятия Chinajoy 2021 компания AMD официально явила миру свой новый графический адаптер среднего ценового диапазона в лице Radeon RX 6600 XT, сообщает ресурс VideoCardz.

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Согласно данным источника, видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT основана на «полновесном» графическом процессоре Navi 23 XT, оснащённом 2048 потоковыми процессорами и функционирующем на частотах 2359/2589 МГц в игровом/Boost-режиме.

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Кроме того, новинка располагает 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц и шиной в 128 бит, а также 32 Мбайт Infinity Cache. Уровень TDP модели остановился на отметке в 160 Вт, а разъём дополнительного питания представлен одним 8-контактным коннектором.

Исходя из результатов тестов, представленных специалистами AMD, новая модель превосходит свою конкурентку из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 3060 в подавляющем большинстве современных игр — в среднем новинка обгоняет свою оппонентку на 15 % и незначительно уступает лишь в тайтле Horizon Zero Dawn. Стоит отметить, что «замеры» проводились при разрешении 1080p с максимальными настройками качества графики и задействованием технологий Smart Access Memory/Resizable BAR.

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Кроме того, исследователи «красной команды» сравнили уровень производительности Radeon RX 6600 XT с достижениями её предшественницы в лице Radeon 5600 XT в ряде игровых приложений, отметив превосходство новинки в 1,4-1,7 раза.

Производители уже готовятся к дебюту Radeon RX 6600 XT, который должен состояться 11 августа, приготовив целый ряд моделей — от компактных видеокарт в форм-факторе Mini-ITX до производительных графических адаптеров, оснащённых тремя вентиляторами.

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Источник изображений: VideoCardz

При этом рекомендованная стоимость Radeon RX 6600 XT стартует с отметки в $379.

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amd radeon rx 6600 xt
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АМД в лучшем виде, но вероятно это такой конкурент 3060ti по цене, и выпустят 6600 без ХТ, которая уже будет уровня 3060, а то и хуже
AMD официально представила Radeon RX 6600 XT — новинка быстрее RTX 3060 в среднем на 15 %
Clocker_F1
08:39
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Альберт Хромов
08:34
Рекомендованная выше чем у 3060, которая и с ограничителем майнинга эфира будет выгоднее на других алгоритмах. Да и в играх dlss и лучи. нах этот огрызок амд нужен? Ладно я выбрал 6700ХТ, ибо он стоил...
AMD официально представила Radeon RX 6600 XT — новинка быстрее RTX 3060 в среднем на 15 %
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