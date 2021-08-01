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Пару дней назад в рамках выставки Chinajoy 2021 компания AMD наконец-то представила на суд широкой компьютерной общественности свой новый графический адаптер с архитектурой RDNA 2 в лице Radeon RX 6600 XT.

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Помимо технических характеристик и стоимости новинки, представители «красной команды» сообщили, что видеокарт в референсном исполнении не предвидится, а вот моделей от партнёров компании будет хоть отбавляй — выпускать Radeon RX 6600 XT вызвался целый ряд именитых (и не очень) производителей, среди которых оказался и ASRock, готовящийся представить как минимум три новых модели, а в распоряжении ресурса VideoCardz оказались изображения двух из них.

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Графический адаптер ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger ITX будет отличаться скромными размерами и предназначаться для компактных систем формата Mini-ITX. Система охлаждения новинки включает в себя алюминиевый радиатор, дополненный медными тепловыми трубками, а также всего один вентилятор.

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Кроме того, видеокарта снабжена полноразмерной задней крышкой и перфорированной монтажной планкой. Количество видеовыходов графического адаптера не совсем стандартно — продукт получил два разъёма DisplayPort 1.4 и два порта HDMI 2.1.

Тактовые частоты графического процессора RX 6600 XT Challenger ITX, похоже, не отличаются от референсных значений, составляющих 1968, 2359 и 2589 МГц в базовом, игровом и boost-режиме.

Видеокарта ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger PRO имеет более внушительные размеры по сравнению с предыдущей моделью и оснащёна массивной двухслотовой системой охлаждения с медными тепловыми трубками и тремя вентиляторами. Вероятно, новинка сможет похвастаться заводским разгоном, однако точной информации пока нет.

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Источник изображений: VideoCardz

Стоит напомнить, что в основу Radeon RX 6600 XT лёг графический процессор Navi 23 XT, снабжённый 2048 потоковыми процессорами. Кроме того, новинка оснащена 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, шиной в 128 бит и 32 Мбайт Infinity Cache.

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Появление новинок на прилавках магазинов ожидается 11 августа, а их официальная цена должна быть лишь немного выше рекомендованной, составляющей $379. Впрочем, учитывая неблагоприятную ситуацию на рынке графических решений, реальная цена видеокарт может быть завышенной.