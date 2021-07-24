Игровые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 получат 5-нм GPU и появятся к концу 2022 года — инсайды
Хотя до появления очередного поколения потребительских графических адаптеров NVIDIA осталось ещё достаточно много времени, разного рода инсайдеры и «сетевые детективы» продолжают приоткрывать завесу тайны над некоторыми нюансами касательно будущих новинок, а специалисты ресурса VideoCardz решили собрать свежие данные воедино.
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Источник изображения: VideoCardz
Так, сетевой информатор Greymon55 утверждает, что разработка графической архитектуры Lovelace, которая станет основой для игровых видеокарт GeForce RTX 40, подошла к своему логическому завершению. Кроме того, энтузиаст обмолвился и об используемом техпроцессе: по его словам, чипы для NVIDIA будут производиться на мощностях TSMC с использованием 5-нм техпроцесса N5 или N5P.
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Источник изображений: Twitter, Greymon55
Ещё один инсайдер, известный под ником kopite7kimi, полагает, что NVIDIA может использовать в своих игровых продуктах как монолитную, так и многочиповую компоновку — это будет зависеть от успехов графических адаптеров AMD с архитектурой RDNA 3, в основу которых, судя по имеющейся информации, лягут как двухчиповые GPU, предназначенные для производительных решений, так и графические процессоры с монолитным дизайном.
Стоит напомнить, что ранее энтузиаст сообщал о предварительных технических характеристиках топового GPU AD102: по данным инсайдера, чип сможет располагать 144 потоковыми мультипроцессорами и 18432 CUDA-ядрами в максимальном своём исполнении.
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По мнению энтузиаста Moore’s Law is Dead, в борьбе против видеокарт AMD на базе архитектуры RDNA 3 компания NVIDIA постарается удешевить свою продукцию, сделав её более привлекательной для конечных потребителей. Кроме того, инсайдер утверждает, что чипы Lovelace могут быть использованы в составе SoC для беспилотных автомобилей.
Что касается периода появления графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40, то подавляющее большинство инсайдеров полагает, что дебют будущих новинок состоится не ранее 2022 года, что вполне укладывается в текущее положение дел.
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