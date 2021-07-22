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Пока почитатели продукции AMD, рассчитывающие заполучить доступную модель уже в текущем году, с надеждой читают материалы о скором выходе графических адаптеров серии Radeon RX 6600, некоторые энтузиасты, активировавшие режим «ждуна» и намеревающиеся сменить свою видеокарту лишь в следующем году, неспешно ожидают дебюта будущих новинок с архитектурой следующего поколения — именно для последних специалисты ресурса Wccftech собрали инсайдерскую информацию из нескольких источников.

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Источник изображения: Wccftech

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Как сообщает энтузиаст под ником KittyYYuko, известный по ряду точных «попаданий», топовый графический процессор Navi 31 уже близок к стадии получения первых кристаллов, первые чипы для доступных моделей в лице Navi 33 должны увидеть свет в конце текущего года, в то время как Navi 32, вероятно, достигнет данной стадии лишь в первом квартале 2022 года.

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Источник изображения: Twitter, KittyYYuko

Необходимо напомнить, что, судя по имеющейся информации, графические процессоры Navi 31 и Navi 32 получат двухчиповую компоновку, в то время как Navi 33 конструктивно не претерпит изменений по сравнению с предшественниками и получит монолитный дизайн.

Ещё один инсайдер, Greymon55, ещё не известный широкой публике, также решил поделиться с общественностью рядом откровений: как утверждает энтузиаст, чиплетная компоновка графических адаптеров AMD с архитектурой RDNA 3 в разрезе энергоэффективности будет смотреться гораздо выгоднее решения от конкурирующей стороны в лице NVIDIA, хотя уровень энергопотребления и будет достаточно высок — предполагается, что видеокарты с архитектурой Lovelace будут отставать от продуктов «красной команды» на одно поколение. Кроме того, специалист поведал компьютерному сообществу и некоторую информацию о характеристиках GPU: по его данным, флагманский графический процессор Navi 31 получит 160 вычислительных блоков в максимальном своём исполнении.

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Источник изображения: Twitter, Greymon55

Впрочем, судя по информации инсайдера kopite7kimi, неплохо зарекомендовавшего себя благодаря целому ряду достаточно точных «предсказаний», на появление данного «монстра» в ближайшем будущем рассчитывать не приходится: более «приземлённый» вариант GPU Navi 31 будет насчитывать 120 вычислительных блоков и 15360 потоковых процессоров, что говорит об иной конфигурации по сравнению с чипами Navi 2X.

Помимо этого, продуктам на базе Navi 31 приписывается наличие вплоть до 512 Мбайт Infinity Cache при сохранившейся ширине шины в 256 бит, а также память типа GDDR6 с улучшенными характеристиками.

Исходя из ряда «утечек», потребительские графические адаптеры AMD с архитектурой RDNA 3 обгонят продукты NVIDIA Lovelace не только в разрезе энергоэффективности, но и уровня производительности: ожидается, что новинки «красной команды» превзойдут видеокарты на базе архитектуры прошлого поколения почти в 3 раза.