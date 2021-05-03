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Доступные видеокарты AMD на базе Navi 33 (RDNA 3) могут догнать Radeon RX 6900 XT по быстродействию

По данным инсайдера, характеристики чипов будут практически идентичны.
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Пока компьютерное сообщество обсуждает достижения графических адаптеров текущего поколения, разного рода инсайдеры и информаторы продолжают приоткрывать завесу тайны над характеристиками и уровнем производительности будущих продуктов.

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Источник изображения: AMD

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Как сообщает ресурс Wccftech, инсайдер, известный под ником KittyYYuko и запомнившийся рядом достаточно точных прогнозов для видеокарт NVIDIA поколения Ampere, теперь решил поделиться с общественностью некоторыми данными касательно спецификаций будущего графического процессора AMD Navi 33, основанного на архитектуре RDNA 3: утверждается, что данный чип получит те же характеристики, что и топовый GPU Navi 21 с архитектурой RDNA 2, то есть обзаведётся 80 вычислительными блоками и 5120 потоковыми процессорами в случае аналогичной конфигурации блоков для будущих чипов.

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Источник изображения: Twitter, KittyYYuko

Таким образом, если данные окажутся верны, то доступные видеоадаптеры AMD следующего поколения смогут похвастаться практически тем же или даже более высоким уровнем производительности на фоне топовых графических решений на базе архитектуры RDNA 2. Естественно, в данные предположения трудно поверить, однако обещания «красной команды» ощутимо повысить показатель «производительность/ватт» для будущих продуктов компании вселяет надежду.

Источник напоминает, что существующие слухи приписывают графическому процессору Navi 31 наличие тех же 80 вычислительных блоков, однако многочиповая компоновка увеличит данное значение до 160. Также ожидается, что чипы с архитектурой RDNA 3 будут производиться по 5-нм технологическим нормам.

Естественно, к подобного рода информации стоит относиться с крайней осторожностью, так как до дебюта будущих графических решений ещё достаточно далеко, поэтому планы AMD могут существенно поменяться.

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Теги

amd rdna 3 navi 33
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