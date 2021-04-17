Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

NVIDIA продолжает совершенствовать методы борьбы против добычи криптовалют на потребительских видеокартах, несмотря на то, что первый раунд боя был проигран из-за нелепой оплошности специалистов компании, нечаянно опубликовавших графический драйвер, предназначенный для разработчиков и не имеющий встроенного ограничителя при майнинге Ethereum: похоже, «зелёная команда» решила оснастить видеоадаптеры, только готовящиеся к дебюту и уже представленные на рынке, обновлёнными чипами с улучшенными механизмами защиты.

реклама

Источник изображения: VideoCardz

анонсы и реклама 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Цена рухнула на порядок на RX 6700XT 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Не стоит забывать, что в ассортименте NVIDIA появились также устройства серии CMP HX, специально предназначенные для добычи криптовалюты, на которые компания возлагает большие надежды в разрезе выручки.

Несколько дней назад стало известно, что обновление получит видеокарта GeForce RTX 3060, а буквально вчера появилось известие об оснащении новым чипом долгожданной GeForce RTX 3080 Ti.

реклама

Как сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на известного инсайдера kopite7kimi и свои собственные источники, NVIDIA и не думает ограничиваться лишь двумя моделями, намереваясь оснастить обновлёнными графическими процессорами со встроенным ограничителем скорости хешрейта при майнинге Ethereum всю линейку видеокарт GeForce RTX 30.

Ожидается, что первые модели, получившие данный «апгрейд», поступят в продажу уже через несколько недель, а именно в следующем месяце.