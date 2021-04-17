Вся линейка GeForce RTX 30 может получить новые чипы с улучшенными механизмами против майнинга
NVIDIA продолжает совершенствовать методы борьбы против добычи криптовалют на потребительских видеокартах, несмотря на то, что первый раунд боя был проигран из-за нелепой оплошности специалистов компании, нечаянно опубликовавших графический драйвер, предназначенный для разработчиков и не имеющий встроенного ограничителя при майнинге Ethereum: похоже, «зелёная команда» решила оснастить видеоадаптеры, только готовящиеся к дебюту и уже представленные на рынке, обновлёнными чипами с улучшенными механизмами защиты.
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Источник изображения: VideoCardz
Не стоит забывать, что в ассортименте NVIDIA появились также устройства серии CMP HX, специально предназначенные для добычи криптовалюты, на которые компания возлагает большие надежды в разрезе выручки.
Несколько дней назад стало известно, что обновление получит видеокарта GeForce RTX 3060, а буквально вчера появилось известие об оснащении новым чипом долгожданной GeForce RTX 3080 Ti.
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Как сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на известного инсайдера kopite7kimi и свои собственные источники, NVIDIA и не думает ограничиваться лишь двумя моделями, намереваясь оснастить обновлёнными графическими процессорами со встроенным ограничителем скорости хешрейта при майнинге Ethereum всю линейку видеокарт GeForce RTX 30.
Ожидается, что первые модели, получившие данный «апгрейд», поступят в продажу уже через несколько недель, а именно в следующем месяце.
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