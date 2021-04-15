NVIDIA оснастит GeForce RTX 3060 новым GPU с улучшенным ограничителем майнинга Ethereum
Пару месяцев назад NVIDIA наконец-то сделала первые шаги, направленные на борьбу с дефицитом графических адаптеров, причиной которого стали в том числе и добытчики криптовалют, рьяно скупающие современные (и не очень) модели и не дающие рядовым геймерам приобрести заветную видеокарту, дабы насладиться любимой игрой: с выходом GeForce RTX 3060 компания представила встроенный ограничитель майнинга Ethereum, активирующийся при обнаружении алгоритмов, присущих добыче искомой криптовалюты.
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Впрочем, через некоторое время NVIDIA сама же и «похоронила» своё детище, нечаянно выпустив драйвер, который не имел того самого пресловутого ограничителя для GeForce RTX 3060 при майнинге Ethereum, чем тут же воспользовались расторопные добытчики.
Теперь же «зелёная команда» намерена дать новый бой майнерам, оснастив GeForce RTX 3060 новым графическим процессором под кодовым именем GA106-302, по крайней мере, об этом сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на сайт HKEPC.
Источник изображения: HKEPC
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По информации источника, данный чип будет иметь новый идентификатор, что делает использование старых драйверов бесполезным занятием, а также дополнительные механизмы защиты, ограничивающие скорость хешрейта при добыче Ethereum на GeForce RTX 3060.
Ожидается, что первые графические адаптеры с новым GPU поступят в продажу уже через несколько недель, а именно в мае.
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