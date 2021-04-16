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Борьба NVIDIA с майнерами, использующими для добычи криптовалют потребительские видеокарты, что является одной из причин их дефицита, вступает в новую фазу: так, несколько дней назад стало известно об оснащении GeForce RTX 3060 новой модификацией графического процессора, имеющей улучшенные алгоритмы, ограничивающие скорость хешрейта при майнинге Ethereum, а уже сегодня сайт igor´sLAB, полагаясь на данные нескольких отраслевых источников, сообщает, что одной моделью дело не ограничится.

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Источник изображения: VideoCardz

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Согласно данным ресурса, долгожданный графический адаптер GeForce RTX 3080 Ti незадолго до своего выпуска также получит обновлённый GPU, имеющий дополнительные механизмы защиты, в результате чего драйвер GeForce версии 470.05, снимающий ограничение при добыче «эфира», который случайно обнародовали специалисты NVIDIA, с новой моделью попросту не будет работать.

Источник отмечает, что квалификационные образцы GeForce RTX 3080 Ti оснащаются «старым» чипом, в то время как массовые изделия получат уже обновлённый, при этом идентификатор устройств остаётся прежним, что в теории упрощает разработку.

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Стоит напомнить, что, исходя из последних «утечек», видеоадаптер GeForce RTX 3080 Ti будет оснащён графическим процессором, снабжённым 10240 CUDA-ядрами, а также получит 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X при шине в 384 бит. Дебют новинки должен состояться в середине мая.

Остаётся надеяться, что специалисты NVIDIA учли все ошибки, допущенные в первой попытке ограничить уровень производительности видеокарт при добыче Ethereum, в противном случае находчивые майнеры найдут нужные лазейки.