NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит обновлённый чип со встроенным ограничителем при майнинге Ethereum
Борьба NVIDIA с майнерами, использующими для добычи криптовалют потребительские видеокарты, что является одной из причин их дефицита, вступает в новую фазу: так, несколько дней назад стало известно об оснащении GeForce RTX 3060 новой модификацией графического процессора, имеющей улучшенные алгоритмы, ограничивающие скорость хешрейта при майнинге Ethereum, а уже сегодня сайт igor´sLAB, полагаясь на данные нескольких отраслевых источников, сообщает, что одной моделью дело не ограничится.
реклама
Источник изображения: VideoCardz
Согласно данным ресурса, долгожданный графический адаптер GeForce RTX 3080 Ti незадолго до своего выпуска также получит обновлённый GPU, имеющий дополнительные механизмы защиты, в результате чего драйвер GeForce версии 470.05, снимающий ограничение при добыче «эфира», который случайно обнародовали специалисты NVIDIA, с новой моделью попросту не будет работать.
Источник отмечает, что квалификационные образцы GeForce RTX 3080 Ti оснащаются «старым» чипом, в то время как массовые изделия получат уже обновлённый, при этом идентификатор устройств остаётся прежним, что в теории упрощает разработку.
реклама
Стоит напомнить, что, исходя из последних «утечек», видеоадаптер GeForce RTX 3080 Ti будет оснащён графическим процессором, снабжённым 10240 CUDA-ядрами, а также получит 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X при шине в 384 бит. Дебют новинки должен состояться в середине мая.
Остаётся надеяться, что специалисты NVIDIA учли все ошибки, допущенные в первой попытке ограничить уровень производительности видеокарт при добыче Ethereum, в противном случае находчивые майнеры найдут нужные лазейки.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила