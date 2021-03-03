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Начало нового месяца радует очередной порцией данных касательно интереса немецких покупателей к той или иной модели настольных процессоров двух доминирующих на процессорном рынке компаний в лице Intel и AMD.

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Источник изображения: AMD

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Исходя из данных, основанных на статистике крупного немецкого ритейлера Mindfactory, полученных благодаря трудам энтузиаста под ником ingebor, за прошлый месяц компания Intel несколько сократила разрыв с AMD в разрезе объёмов продаж настольных процессоров, однако преимущество «красной команды» с долей в 77 % всё-равно является безоговорочным, в то время как противоборствующей стороне приходится довольствоваться 23 %.

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В плане выручки изменения не так велики, что может быть связано с более агрессивной ценовой политикой Intel: по данному параметру AMD обгоняет «синюю команду» с результатом в 82 % против 18 % у оппонентов.

Самыми популярными среди немецкой публики, предпочитающей продукцию AMD, стали процессоры Ryzen 5 3600 и Ryzen 7 5800X, которые и принесли наибольшую выручку для компании, в то время у почитателей CPU от Intel большой интерес вызвали модели Core i5-10400F и Core i7-10700K.

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При этом обе компании продолжают постепенно снижать стоимость ряда своих продуктов: так, флагманский Core i9-10900K и его «собрат» Core i9-10850K за последний месяц потеряли в цене 5.6 и 8.4 %, а их конкурент в лице Ryzen 7 5800X стал дешевле на 4.7 %.

Источник изображений: Imgur, Reddit, ingebor

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Как можно заметить, интерес компьютерной общественности к настольным процессорам обеих компаний в феврале несколько угас, что может объясняться непрекращающимся дефицитом и ростом стоимости ряда графических адаптеров, в результате чего некоторые потенциальные покупатели решили повременить с приобретением «железа».

Не менее интересен тот факт, что немецкий ритейлер уже успел реализовать 120 единиц CPU семейства Rocket Lake-S, несмотря на официальный старт продаж только 30 марта, в связи с чем, вероятно, от Intel последуют санкции. Впрочем, компьютерному сообществу это сыграло на руку, ведь первые обладатели Core i7-11700K уже поделились результатами тестов новинки в ряде бенчмарков.

Что касается расстановки сил после появления десктопных процессоров Intel 11-го поколения на полках магазинов, то источник не ожидает каких-либо изменений.