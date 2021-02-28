Один из первых владельцев Core i7-11700K протестировал CPU в бенчмарках — Ryzen 7 5800X под ударом
Несколько дней назад один из немецких ритейлеров пополнил свой ассортимент ещё не дебютировавшей официально моделью семейства Rocket Lake-S в лице Core i7-11700K, а уже сегодня один из покупателей похвалился только что полученным CPU на страницах форума ComputerBase, а также исследовал достижения новинки в ряде популярных бенчмарков, поделившись результатами своих изысканий с широкой общественностью.
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Стоит отметить, что настольный процессор Intel Core i7-11700K, выпускаемый по улучшенным 14-нм нормам, получил в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков, способных функционировать на базовой частоте в 3,6 ГГц с увеличением до 5,0 ГГц в максимальном режиме.
Кроме того, тестовая система включала в себя материнскую плату ASRock Z590M-ITX/ax, пару модулей оперативной памяти G.SKILL Trident Z DDR4-3600 (17-19-19-39) общим объёмом в 32 Гбайт и NVMe-накопитель Samsung PM9A1, а для охлаждения использовался кулер Noctua NH-D15S.
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В однопоточном подтесте встроенного бенчмарка популярной утилиты CPU-Z новинка смогла набрать 669.3 очка, что примерно соответствует достижениям конкурента из стана AMD в лице 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 5800X с частотной формулой 3,8/4,7 ГГц, а в многопоточном состязании модели Intel удалось завоевать 6377.2 балла, что ниже результатов оппонента «красной команды» в среднем на 3-6 %.
В известном тестовом пакете Cinebench R23 представителю семейства Rocket Lake-S покорился результат в 1552 и 14884 очка в однопоточной и многопоточной дисциплине соответственно, что несколько ниже показателей Ryzen 7 5800X: новинка уступает своему конкуренту в среднем 2-4 % в обоих случаях.
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А вот в разгоне до 5,0 ГГц по всем ядрам процессору Core i7-11700K удалось ощутимо улучшить свой результат: в многопоточном подтесте Cinebench R23 новинка смогла завоевать 16207 баллов, что на 5-6 % выше средних достижений Ryzen 7 5800X на стоковых частотах.
В популярных бенчмарках Time Spy и Time Spy Extreme от 3DMark новинка от Intel заполучила 12580 и 5802 очка (CPU Score), оказавшись быстрее своего оппонента из стана AMD в среднем на 4-9 %.
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Тестирование производительности дисковой подсистемы посредством утилиты CrystalDiskMark продемонстрировало вполне неплохие для интерфейса PCIe 4.0 значения.
Что касается температурных показателей, то, судя по данным HWiNFO64, при тестировании в Cinebench R23 процессор не нагревался выше 64 °C.
Источник изображений: DriveByFM, ComputerBase
Таким образом, предтоповый Intel Core i7-11700K выглядит вполне неплохо на фоне своего конкурента в лице AMD Ryzen 7 5800X, однако стартовая стоимость новинки всё же несколько выше: так, немецкий онлайн-магазин Mindfactory оценил процессор семейства Rocket Lake-S в €469, в то время как его оппонент предлагается за €428. Впрочем, стоимость ещё не дебютировавшей официально модели может быть слегка завышена и в будущем, вероятно, подвергнется корректировке.
Стоит отметить, что, судя по имеющейся информации, производители материнских плат до сих пор работают над новыми версиями микрокода специально для настольных процессоров Intel Rocket Lake-S, в результате чего официальные продажи новых моделей CPU стартуют только 30 марта.
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