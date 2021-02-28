Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней назад один из немецких ритейлеров пополнил свой ассортимент ещё не дебютировавшей официально моделью семейства Rocket Lake-S в лице Core i7-11700K, а уже сегодня один из покупателей похвалился только что полученным CPU на страницах форума ComputerBase, а также исследовал достижения новинки в ряде популярных бенчмарков, поделившись результатами своих изысканий с широкой общественностью.

реклама

Стоит отметить, что настольный процессор Intel Core i7-11700K, выпускаемый по улучшенным 14-нм нормам, получил в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков, способных функционировать на базовой частоте в 3,6 ГГц с увеличением до 5,0 ГГц в максимальном режиме.

анонсы и реклама MSI Ventus RTX 3060 в продаже <b>RTX 3060 MSI Gaming X</b> в Compeo.ru Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>RTX 3060</b> MSI Eagle в Compeo.ru Еще одна RTX 3070 по сниженной цене RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070 RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Кроме того, тестовая система включала в себя материнскую плату ASRock Z590M-ITX/ax, пару модулей оперативной памяти G.SKILL Trident Z DDR4-3600 (17-19-19-39) общим объёмом в 32 Гбайт и NVMe-накопитель Samsung PM9A1, а для охлаждения использовался кулер Noctua NH-D15S.

реклама

В однопоточном подтесте встроенного бенчмарка популярной утилиты CPU-Z новинка смогла набрать 669.3 очка, что примерно соответствует достижениям конкурента из стана AMD в лице 8-ядерного 16-поточного Ryzen 7 5800X с частотной формулой 3,8/4,7 ГГц, а в многопоточном состязании модели Intel удалось завоевать 6377.2 балла, что ниже результатов оппонента «красной команды» в среднем на 3-6 %.

В известном тестовом пакете Cinebench R23 представителю семейства Rocket Lake-S покорился результат в 1552 и 14884 очка в однопоточной и многопоточной дисциплине соответственно, что несколько ниже показателей Ryzen 7 5800X: новинка уступает своему конкуренту в среднем 2-4 % в обоих случаях.

реклама

А вот в разгоне до 5,0 ГГц по всем ядрам процессору Core i7-11700K удалось ощутимо улучшить свой результат: в многопоточном подтесте Cinebench R23 новинка смогла завоевать 16207 баллов, что на 5-6 % выше средних достижений Ryzen 7 5800X на стоковых частотах.

В популярных бенчмарках Time Spy и Time Spy Extreme от 3DMark новинка от Intel заполучила 12580 и 5802 очка (CPU Score), оказавшись быстрее своего оппонента из стана AMD в среднем на 4-9 %.

реклама

Тестирование производительности дисковой подсистемы посредством утилиты CrystalDiskMark продемонстрировало вполне неплохие для интерфейса PCIe 4.0 значения.

Что касается температурных показателей, то, судя по данным HWiNFO64, при тестировании в Cinebench R23 процессор не нагревался выше 64 °C.

Источник изображений: DriveByFM, ComputerBase

Таким образом, предтоповый Intel Core i7-11700K выглядит вполне неплохо на фоне своего конкурента в лице AMD Ryzen 7 5800X, однако стартовая стоимость новинки всё же несколько выше: так, немецкий онлайн-магазин Mindfactory оценил процессор семейства Rocket Lake-S в €469, в то время как его оппонент предлагается за €428. Впрочем, стоимость ещё не дебютировавшей официально модели может быть слегка завышена и в будущем, вероятно, подвергнется корректировке.

Стоит отметить, что, судя по имеющейся информации, производители материнских плат до сих пор работают над новыми версиями микрокода специально для настольных процессоров Intel Rocket Lake-S, в результате чего официальные продажи новых моделей CPU стартуют только 30 марта.