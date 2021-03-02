Intel сообщила о дате дебюта процессоров Rocket Lake-S — к нарушителям эмбарго применят санкции
Несколько дней назад крупный немецкий магазин Mindfactory нежданно-негаданно принялся продавать одну из моделей настольных процессоров Intel 11-го поколения за несколько недель до её официального дебюта, и некоторые счастливчики, успевшие обзавестись новеньким CPU семейства Rocket Lake-S, даже поделились результатами тестирования новинки в ряде бенчмарков. При этом продавец утверждал, что у них есть разрешение на продажу данного продукта.
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Источник изображения: Intel
Впрочем, как сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на Twitter-аккаунт редактора сайта Hardwareluxx Андреаса Шиллинга (Andreas Schilling), у Intel совсем иное мнение на этот счёт: согласно заявлению представителя компании, у немецкого ритейлера не было никаких прав реализовывать новые продукты до их официального дебюта, поэтому в отношении продавца, который нарушил эмбарго, будут приняты соответствующие меры.
Кроме того, Intel приоткрыла завесу тайны над датой официального старта продаж десктопных процессоров Rocket Lake-S: согласно заявлению компании, на полках магазинов новинки появятся в конце текущего месяца, а именно 30 марта, как и ожидалось ранее. Что касается информации об анонсе новых продуктов, который, как гласят «утечки», должен произойти за две недели до начала продаж, то она ни подтверждена, ни опровергнута не была.
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