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В то время как представители Intel лишь дразнят широкую компьютерную общественность, делясь небольшими порциями информации касательно уровня производительности и технических характеристик предстоящих моделей семейства Rocket Lake-S, новинки уже успели «засветиться» в ряде тестов и бенчмарков, однако всё изменится уже через несколько недель: «синяя команда» наконец-то явит миру очередное поколение своих настольных процессоров.

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Источник изображения: Intel

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Как сообщает ресурс Wccftech, сие событие будет происходить поэтапно: на первом этапе, стартующем 16 марта, падёт запрет на публикацию полной информации о спецификациях и возможностях новых настольных процессоров Intel, а энтузиасты, решившие обзавестись новеньким CPU, будут иметь возможность осуществить предварительный заказ, в то время как второй этап, намеченный на 30 марта, ознаменует появление новинок в розничной продаже и в первых обзорах от ряда именитых (и не очень) компьютерных ресурсов.

По данным источника, причина, по которой Intel решила задержать продажи новых моделей CPU, заключается в необходимости обновления микрокода для материнских плат — компания хочет убедиться, что все производители успеют к назначенной дате.

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Стоит напомнить, что несколько моделей Intel, принадлежащих к семейству Rocket Lake-S, а именно Core i9-11900K, Core i7-11700K и Core i7-11700 уже были протестированы энтузиастами в целом ряде игр и бенчмарков, однако необходимо заметить, что для своих изысканий исследователи использовали квалификационные или инженерные образцы, поэтому для более точного анализа всё же стоит дождаться тестов финальных версий CPU.