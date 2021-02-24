Появление процессоров Intel 11-го поколения в продаже и обзорах состоится только в конце марта
В то время как представители Intel лишь дразнят широкую компьютерную общественность, делясь небольшими порциями информации касательно уровня производительности и технических характеристик предстоящих моделей семейства Rocket Lake-S, новинки уже успели «засветиться» в ряде тестов и бенчмарков, однако всё изменится уже через несколько недель: «синяя команда» наконец-то явит миру очередное поколение своих настольных процессоров.
реклама
Источник изображения: Intel
Как сообщает ресурс Wccftech, сие событие будет происходить поэтапно: на первом этапе, стартующем 16 марта, падёт запрет на публикацию полной информации о спецификациях и возможностях новых настольных процессоров Intel, а энтузиасты, решившие обзавестись новеньким CPU, будут иметь возможность осуществить предварительный заказ, в то время как второй этап, намеченный на 30 марта, ознаменует появление новинок в розничной продаже и в первых обзорах от ряда именитых (и не очень) компьютерных ресурсов.
По данным источника, причина, по которой Intel решила задержать продажи новых моделей CPU, заключается в необходимости обновления микрокода для материнских плат — компания хочет убедиться, что все производители успеют к назначенной дате.
реклама
Стоит напомнить, что несколько моделей Intel, принадлежащих к семейству Rocket Lake-S, а именно Core i9-11900K, Core i7-11700K и Core i7-11700 уже были протестированы энтузиастами в целом ряде игр и бенчмарков, однако необходимо заметить, что для своих изысканий исследователи использовали квалификационные или инженерные образцы, поэтому для более точного анализа всё же стоит дождаться тестов финальных версий CPU.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила