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Несмотря на то, что официально осуществить предварительный заказ на новенький настольный процессор Intel 11-го поколения станет возможным только во второй половине следующего месяца, некоторые ритейлеры не стали дожидаться сего знаменательного события: вслед за несколькими европейскими магазинами, уже разместившими практически весь модельный ряд новых CPU на страницах своих онлайн-площадок, крупный немецкий продавец Mindfactory также решил расширить свой ассортимент одной из новинок.

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Как сообщает ресурс VideoCardz, ритейлер предлагает приобрести предтоповый десктопный процессор Intel Core i7-11700K, имеющий в своём распоряжении 8 ядер/16 потоков с архитектурой Cypress Cove, способных достигать максимальной частоты в 5,0 ГГц, а также наделённый поддержкой интерфейса PCIe версии 4.0 и получивший новую упаковку — продавец оценил новинку в €469 с учётом НДС в 19 %.

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Источник изображений: Mindfactory

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Таким образом, цена Core i7-11700K примерно соответствует стоимости флагмана прошлого поколения, а именно Core i9-10900K, который можно заполучить за €473, но несколько выше конкурирующей модели из стана AMD в лице Ryzen 7 5800X, оценённой в €428.

Стоит напомнить, что официальный анонс настольных процессоров Intel 11-го поколения намечен на 16 марта, в то время как появления новинок на прилавках магазинов и в обзорах от ряда компьютерных ресурсов стоит ожидать не ранее 30 марта.

Впрочем, один из сайтов, в распоряжении которого оказался инженерный образец Core i7-11700K, уже успел поделиться результатами его всестороннего тестирования с компьютерной общественностью.