Intel Core i9-11900T лишь немного обогнал AMD Ryzen 5 5600X в бенчмарке Geekbench 5
Томясь в ожидании скорого дебюта настольных процессоров Intel семейства Rocket Lake-S, компьютерные энтузиасты, впрочем, уже сейчас не обделены результатами тестирований ещё не вышедших новинок: буквально вчера в сети появились всесторонние тесты Core i9-11900K и Core i7-11700K, продемонстрировавших свои достижения в нескольких игровых и прикладных приложениях, а уже сейчас специально обученный бот с ником BenchLeaks обнаружил новую запись в базе данных бенчмарка Geekbench 5.
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Источник изображения: Intel
Согласно представленным данным, настольный процессор Core i9-11900T с пониженным энергопотреблением и заблокированным множителем, наделённый 8 ядрами/16 потоками с частотной формулой 1,5/4,9 ГГц, в однопоточном состязании смог завоевать 1717 очков, в то время как в многопоточной дисциплине ему покорился результат в 8349 баллов.
Что касается оценки достижений Core i9-11900T, то даже на фоне 6-ядерного 12-поточного AMD Ryzen 5 5600X они не слишком впечатляющие: в однопоточном подтесте новинка превосходит соперника на 3-6 %, а в многопотоке оказывается быстрее оппонента всего на 1-2 %. Впрочем, стоит учесть, что представленная модель принадлежит к классу процессоров с пониженным энергопотреблением и уровнем TDP в 35 Вт.
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Источник изображения: Geekbench 5
Новинка уже появилась в ассортименте одного из европейских ритейлеров — её предварительная стоимость составила €438.
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