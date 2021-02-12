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Хотя до официального дебюта очередного поколения десктопных процессоров Intel осталось ещё несколько недель, энтузиасты продолжают радовать компьютерную общественность новыми откровениями касательно уровня производительности предстоящих новинок: не успело сообщество обсудить результаты всестороннего тестирования Core i7-11700K, как на ресурсе Bilibili разместили видеоролик, посвящённый сравнению достижений Core i9-11900K, Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 5700G в ряде популярных бенчмарков и игровых приложений, а «сетевой информатор» harukaze5719 заботливо подготовил графики и сделал скриншоты.

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Источник изображения: Intel

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Необходимо отметить, что в тестировании принимал участие квалификационный образец Core i9-11900K, наделённый 8 ядрами/16 потоками и функционировавший на максимальной частоте 5,2 ГГц, инженерный образец APU Ryzen 7 5700G с аналогичным количеством ядер/потоков, работающих с максимальной частотой 4,45 ГГц, а также 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 5800X с «паспортным» значением частоты 4,7 ГГц в максимальном режиме. Кроме того, для моделей AMD была активирована функция PBO. В дуэте с представленными процессорами функционировал графический адаптер AMD Radeon RX 6900 XT.

Во встроенном тесте утилиты CPU-Z флагманский Core i9-11900K обошёл Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 5700G как в разрезе однопоточной, так и многопоточной производительности, оказавшись быстрее на 9.5 и 10.5 %, 17.5 и 10.4 % соответственно.

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В популярном тестовом пакете Cinebench текущих версий преимущество новинки «синей команды» над Ryzen 7 5800X и 5700G в многопоточном состязании составило 7.3 и 12.7 % (R15), 7.5 и 12.9 % (R20), 9.3 и 16.0 % (R23).

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В тесте V-Ray флагман Intel вновь оказался производительнее, опередив своих оппонентов из стана AMD на 5.3 и 14.8 %.

Не было равных модели «синей команды» и в тестовом пакете x264 FHD Benchmark, оказавшейся впереди своих преследователей на 13.4 и 7.4 %.

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С рендерингом тестовой сцены Core i9-11900K также справился быстрее конкурентов, обойдя Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 5700G на 13.6 и 17.6 %.

Тестирование представленных моделей в ряде популярных игровых приложений продемонстрировало паритет между соперниками, за исключением известного тайтла League of Legends, в котором Core i9-11900K хотя и опередил Ryzen 7 5700G, внезапно ощутимо отстал от Ryzen 7 5800X.

Источник изображений: Bilibili, Twitter, harukaze5719

Стоит заметить, что в тестировании принимали участие квалификационные или инженерные образцы, результаты которых могут быть несколько ниже моделей, предназначенных для массового потребителя.

Таким образом, флагманский процессор Intel семейства Rocket Lake-S действительно способен составить серьёзную конкуренцию для представленных на рынке или вскоре дебютирующих моделей AMD с архитектурой Zen 3, однако одним из решающих факторов, несомненно, станет цена продуктов.