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На фоне неумолимо приближающегося дебюта настольных процессоров Intel 11-го поколения до сегодняшнего дня компьютерная общественность довольствовалась лишь скудными тестами предтоповой модели в лице Core i7-11700K в нескольких популярных бенчмарках, однако сегодня специалисты ресурса Lab501, раздобыв желанную новинку, решили поделиться с сообществом результатами своего всестороннего исследования новой модели.

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Источник изображения: Intel

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Несмотря на то, что образец, попавший в руки тестировщиков, оказался инженерным, судя по всему, он функционировал на стандартных частотах, присущих конечному продукту: таким образом, настольный процессор Intel Core i7-11700K, выпускающийся по улучшенному 14-нм технологическому процессу и принадлежащий к семейству Rocket Lake-S, работал на базовой частоте в 3,6 ГГц с повышением до 5/4,6 ГГц при активности одного/всех ядер. В дуэте с новым CPU «трудилась» материнская плата на базе чипсета Z590.

Основным соперником для новинки, несомненно, стал десктопный процессор конкурирующей стороны в лице AMD Ryzen 7 5800X, основанный на архитектуре Zen 3 и наделённый аналогичным количеством ядер/потоков с частотной формулой 3,8/4,7 ГГц, в паре с которым функционировала системная плата MSI MEG X570 Godlike.

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Кроме того, тестовые системы включали в себя оперативную память G.SKILL Sniper X DDR4-3200 (CL14) общим объёмом 16 Гбайт и графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, а за охлаждения отвечал кулер Noctua NH-D15.

В прикладных тестах и ряде бенчмарков Intel Core i7-11700K оказался менее производительным по сравнению с AMD Ryzen 7 5800X: так, в задачах рендеринга посредством 3DStudio MAX 2020 и Blender 2.8 новый CPU был позади оппонента на 6.8 и 10.3 %, в кодировании медиафайлов (Handbrake 1.2.2) уступил 2.1 %, в вопросах архивации (WinRar 5.91 и 7-Zip 19) был медленнее на 13.9 и 18.9 %, в популярном бенчмарке Cinebench R20 в однопоточном и многопоточном состязаниях проиграл 0.5 и 7.0 %, а в 3Dmark Fire Strike отстал на 15,3 %.

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Что касается игровой производительности, то итоговый результат, основанный на «замерах» в ряде популярных игр, продемонстрировал практически равные достижения Core i7-11700K и всей линейки Ryzen 5000 — преимущество моделей AMD составляет всего 1-3 %. При этом новинка фактически оказалась наиболее производительным игровым процессором Intel в данном тестировании.

Пиковое значение энергопотребления системы под нагрузкой, в состав которой входит Core i7-11700K, весьма солидное и составляет 286 Вт, в то время как стенд с Ryzen 7 5800X потребляет 224 Вт. Впрочем, до Core i9-10900K обеим моделям далеко — «аппетиты» CPU равны 354 Вт.

Источник изображений: Lab501

Таким образом, в игровых приложениях новинка выглядит достаточно неплохо, лишь незначительно уступая представителям архитектуры Zen 3, а также чуть обходя флагман семейства Comet Lake-S в лице Core i9-10900K, в то время как в прикладных задачах уровень производительности новой модели не слишком впечатляет. Стоит отметить, что в тестировании участвовал инженерный образец, поэтому результаты могут несколько отличаться от достижений конечного продукта.