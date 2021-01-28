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Несколько месяцев назад известный энтузиаст Patrick Schur поведал широкой общественности о намерениях компании Tesla использовать графические чипы AMD Navi 23 в своих автомобилях, а сегодня опубликовал блок-схему, на которой продемонстрирован порядок соединения GPU с бортовыми системами, а также приведен ряд технических характеристик, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz, Tesla

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Согласно представленному изображению, в содружестве с графическим процессором AMD Navi 23 будет «трудиться» память типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц и общим объёмом 16 Гбайт производства Samsung, подключённая к 128-битной шине, что обеспечит максимальную пропускную способность памяти в 224 Гбайт/с (как у Xbox Series X). Кроме того, имеется два разъёма DisplayPort и один порт HDMI версии 1.4, а также интерфейс PCIe Gen3 x8 для подключения периферии и связи между платами.

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Источник изображения: Twitter, Patrick Schur

По данным Tesla, пиковая производительность системы будет достигать значения в 10 терафлопс (столько же у Sony PlayStation 5), что может быть достигнуто за счёт GPU Navi 23 с 32 вычислительными блоками «на борту», функционирующего на максимальной частоте в 2,44 ГГц.

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Ожидается, что графический процессор AMD Navi 23 будет использоваться для нужд информационно-развлекательной системы автомобилей Tesla, однако не исключено, что часть навигационных функций также ляжет «на плечи» чипа.