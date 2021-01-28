Стали известны технические характеристики системы с GPU AMD Navi 23 в автомобилях Tesla
Несколько месяцев назад известный энтузиаст Patrick Schur поведал широкой общественности о намерениях компании Tesla использовать графические чипы AMD Navi 23 в своих автомобилях, а сегодня опубликовал блок-схему, на которой продемонстрирован порядок соединения GPU с бортовыми системами, а также приведен ряд технических характеристик, сообщает ресурс VideoCardz.
реклама
Источник изображения: VideoCardz, Tesla
Согласно представленному изображению, в содружестве с графическим процессором AMD Navi 23 будет «трудиться» память типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц и общим объёмом 16 Гбайт производства Samsung, подключённая к 128-битной шине, что обеспечит максимальную пропускную способность памяти в 224 Гбайт/с (как у Xbox Series X). Кроме того, имеется два разъёма DisplayPort и один порт HDMI версии 1.4, а также интерфейс PCIe Gen3 x8 для подключения периферии и связи между платами.
реклама
Источник изображения: Twitter, Patrick Schur
По данным Tesla, пиковая производительность системы будет достигать значения в 10 терафлопс (столько же у Sony PlayStation 5), что может быть достигнуто за счёт GPU Navi 23 с 32 вычислительными блоками «на борту», функционирующего на максимальной частоте в 2,44 ГГц.
реклама
Ожидается, что графический процессор AMD Navi 23 будет использоваться для нужд информационно-развлекательной системы автомобилей Tesla, однако не исключено, что часть навигационных функций также ляжет «на плечи» чипа.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила