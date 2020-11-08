Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Графика AMD с архитектурой RDNA 2 может прописаться в электромобилях Tesla

Как тебе такое, Дженсен Хуан?
+
RTX 3070 - цены РУХНУЛИ
7000р скидка на RTX 2080 Super - цена радует
RTX 3070 MSI Gaming недорого в Ситилинке
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке

В 2017 году уже возникали слухи о возможном сотрудничестве Tesla и AMD, которые появились после некорректной интерпретации комментариев представителя GlobalFoundries. Тогда разработкой процессоров для Tesla ещё занимался Джим Келлер (Jim Keller), который на тот момент уже успел уйти из AMD, но ещё не перешёл в Intel. Позже Tesla представила нейронный процессор собственной разработки, который сейчас используется вместо компонентов производства NVIDIA.

реклама

Поскольку история создания компонентов Tesla таким причудливым образом охватывает и Intel, и NVIDIA, для полноты компании не хватало только AMD, и теперь немецкий разработчик Patrick Schur заявляет, что графические процессоры AMD Navi 23 могут найти применение в бортовых системах электромобилей Tesla.

анонсы и реклама
Куча разных 3080 в Регарде
RTX 4000 в Ситилинке
3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
3090 Gigabyte Aorus в Регарде
RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке
Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Источник изображения: WikiChip

реклама

Хотя подробности не уточняются, легко понять, что для реализации автопилота такие чипы Tesla не нужны. Зато они могут пригодиться для визуализации элементов интерфейса в бортовых мультимедийных системах. Не исключено, что отношения Tesla и NVIDIA немного охладели, хотя ещё недавно руководители этих компаний обменивались подарками из числа собственной продукции. Либо TSMC просто не может выпускать чипы NVIDIA в достаточных количествах, и AMD для Tesla в этом случае является альтернативным поставщиком, хотя сама тоже является клиентом TSMC.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia tesla
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Графика AMD с архитектурой RDNA 2 может прописаться в электромобилях Tesla
+
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X оснащается тремя восьмиконтактными разъёмами питания
+
Кристаллы у AMD Zen 3 оказались длиннее, чем у предшественника
39
Хроники японского дебюта AMD Ryzen 5000: очереди, сувениры, дефицит
46
AMD Ryzen 7 5800X в разгоне пока ограничился частотой 5800 МГц
1
AMD Ryzen 9 5950X обновил рекорд разгона до частоты 6374 МГц
4

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 890
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 37
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 214
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 42
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 38
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 Compact
2 ноября 2020 57

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

У PlayStation 5 нет будущего – через 3-5 лет Xbox Series X станет втрое популярнее новинки Sony
53
Обзор корпуса ZALMAN M3 — компактный, удобный и отлично продуваемый
27
Сводное тестирование лучших игровых компьютеров в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490M-Plus
21
Акция на сайте BOBKeys – лицензия на Windows 10 Pro за 1000 рублей и скидки 25% на ПО
10 великолепных игр - я перепрохожу их снова и снова уже более 10 лет: Часть 3
16
Апгрейд переферии и 15 дюймового ЭЛТ старичка Samsung syncmaster 755dfx
46

Сейчас обсуждают

count
06:05
японцы в космосе как РФ в автомобилестроении
В Японии представили проект плавучего космопорта для космического туризма
Ы
05:59
Точно до весны? Ранней или поздней? Или может быть середины весны? Значительно это на 30%? Или на 50%? Уточни у своего карманного инсайдера, пожалуйста.
AMD может отнять у NVIDIA значительную часть рынка видеокарт – GeForce RTX 3080 vs Radeon RX 6800ХТ
Ацкий Сотона
05:59
К слову , пересмотрел ту новость , про фичи 550 и 570 на Зен3 , так там в оригинале человек пояснил , что без нового БИОС - не будет новых фич на 3хх и 4хх досках . А сам БИОС все вендоры получат , и ...
8-ядерный Core i7 9700K уступил Ryzen 7 5800X всего 2 fps, оказавшись выгоднее на 12 000 – тесты SH
Jack NotFound
05:56
Ну не знаю, по-моему, надо быть полным лохом и трусом, чтобы отказать себе в удовольствии выкинуть в окно монитор, особенно если живёшь на верхнем этаже, а внизу машины стоят. > не изколхозное быдло,...
Апгрейд переферии и 15 дюймового ЭЛТ старичка Samsung syncmaster 755dfx
Дмитрий Алешкевич
05:53
СО СТАТЬЕЙ ОПОЗДАЛ НА ЛЕТ 10...
Апгрейд переферии и 15 дюймового ЭЛТ старичка Samsung syncmaster 755dfx
Andrew Found
05:50
Вероятность воплощения этого проекта под большим вопросом, но он позволяет познакомиться с космопортами ближайшего будущего. У концепта Space Port Japan есть все необходимое: большие площади для разме...
В Японии представили проект плавучего космопорта для космического туризма
enot52rus
05:48
А кто сказал что они о челяди заботятся?) то что красные были дешевле их почему-то приняли что они по доброте душевной всё раздают) но это такая-же коммерческая компания) им насрать на мечты форумных ...
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
nikolai3anv
05:48
Оооо! Просто бомба ! Игра супер.! Вот почему не мастер или проды нет? Игра ураган!
10 великолепных игр - я перепрохожу их снова и снова уже более 10 лет: Часть 3
Ацкий Сотона
05:44
Карты имеют вендора и по другому оборот рынка , там контрактная отгрузка партиями голых кристаллов - даж реф на линии Сапфира 100% отдан , вы немного ошиблись некорректное сравнение .
8-ядерный Core i7 9700K уступил Ryzen 7 5800X всего 2 fps, оказавшись выгоднее на 12 000 – тесты SH
Ацкий Сотона
05:41
Это не совсем так - АМД вчера написали , БИОС будут дорабатывать на всех досках , как обмолвился один добрый сотрудник АМД , нашли причину , месяц-два исправим .
8-ядерный Core i7 9700K уступил Ryzen 7 5800X всего 2 fps, оказавшись выгоднее на 12 000 – тесты SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем