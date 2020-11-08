Графика AMD с архитектурой RDNA 2 может прописаться в электромобилях Tesla
В 2017 году уже возникали слухи о возможном сотрудничестве Tesla и AMD, которые появились после некорректной интерпретации комментариев представителя GlobalFoundries. Тогда разработкой процессоров для Tesla ещё занимался Джим Келлер (Jim Keller), который на тот момент уже успел уйти из AMD, но ещё не перешёл в Intel. Позже Tesla представила нейронный процессор собственной разработки, который сейчас используется вместо компонентов производства NVIDIA.
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Поскольку история создания компонентов Tesla таким причудливым образом охватывает и Intel, и NVIDIA, для полноты компании не хватало только AMD, и теперь немецкий разработчик Patrick Schur заявляет, что графические процессоры AMD Navi 23 могут найти применение в бортовых системах электромобилей Tesla.
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Хотя подробности не уточняются, легко понять, что для реализации автопилота такие чипы Tesla не нужны. Зато они могут пригодиться для визуализации элементов интерфейса в бортовых мультимедийных системах. Не исключено, что отношения Tesla и NVIDIA немного охладели, хотя ещё недавно руководители этих компаний обменивались подарками из числа собственной продукции. Либо TSMC просто не может выпускать чипы NVIDIA в достаточных количествах, и AMD для Tesla в этом случае является альтернативным поставщиком, хотя сама тоже является клиентом TSMC.
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