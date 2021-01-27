Характеристики Intel Core i9-11900K, i7-11700K и i5-11600K подтверждены слайдом из презентации MSI
Пару недель назад представители Intel поведали компьютерному сообществу некоторую информацию касательно нового семейства своих настольных процессоров, известных под кодовым именем Rocket Lake-S, а также явили миру флагман 11-го поколения в лице Core i9-11900K, а вот его «младшие собратья» остались в тени. Частично исправить данную несправедливость вызвался ресурс VideoCardz: в распоряжении специалистов сайта оказался слайд из презентации MSI, которыми они и делятся с общественностью.
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Источник изображения: Intel
Согласно представленному изображению, топовый настольный процессор Intel Core i9-11900K получит 8 ядер/16 потоков и сможет функционировать на базовой частоте в 3,5 ГГц с повышением до 5,3/4,8 ГГц в режиме Thermal Velocity Boost (TVB) при активности одного/всех ядер. Его «младший соплеменник», Core i7-11700K, сможет располагать аналогичным количеством ядер с поддержкой гиперпоточности и частотной формулой 3,6/5,0 ГГц в базовом/максимальном режиме (с использованием технологии Turbo Boost Max 3.0). Объём кэш-памяти третьего уровня обеих новинок составляет 16 Мбайт.
Модель рангом пониже, Core i5-11600K, будет наделена 6 ядрами/12 потоками, работающими на частоте 3,9 и 4,9 ГГц в базовом и турборежиме соответственно, а также 12 Мбайт L3-кэша, при этом CPU лишён как технологии Thermal Velocity Boost, так и Turbo Boost Max 3.0.
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Источник изображения: VideoCardz
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Стоит заметить, что в разрезе максимального значения частоты Core i5-11600K получил некоторую прибавку по сравнению со своими предшественником, однако все три модели несколько «потеряли» в базовой частоте. При этом уровень TDP представленных процессоров Intel семейства Rocket Lake-S не изменился и равен 125 Вт.
А вот контроллер памяти получил ощутимый «апгрейд»: все три новинки могут похвастаться поддержкой оперативной памяти DDR4-3200 «из коробки», в то время как Core i9-10900K и Core i7-10700K поддерживали лишь DDR4-2933, а Core i5-10600K – DDR4-2666.
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Таким образом, слайд MSI подтверждает имеющуюся в сети информацию касательно некоторых технических характеристик новинок, однако необходимо учесть, что финальные частоты могут несколько измениться.
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