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Пока широкое компьютерное сообщество с упоением обсуждает дебют первого дискретного видеоадаптера Intel на базе архитектуры Xe, глава графического подразделения «синей команды» Раджа Кодури (Raja Koduri) решил ещё больше порадовать почитателей продукции компании, поделившись изображением «монструозного» графического процессора с архитектурой Xe-HPC.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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Стоит напомнить, что впервые о данном GPU официально было заявлено ещё в 2019 году — именно тогда стало известно, что в недрах Intel разрабатывается первый представитель архитектуры Xe-HPC под кодовым именем Ponte Vecchio, предназначенный стать основой для суперкомпьютера Aurora, запуск которого планируется уже в текущем году.

При производстве высокопроизводительных GPU компания будет применять сразу несколько технологических процессов (от 10-нм SuperFin для производства базовых кристаллов и Enhanced SuperFin для памяти Rambo Cache до 7-нм для выпуска вычислительных кристаллов), а также технологию пространственной компоновки Foveros – всего же будет использоваться семь передовых технологий в одном корпусе, сообщает Раджа Кодури.

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Судя по изображению, в центре продукта расположены вычислительные кристаллы, в то время как по бокам находятся чипы памяти. К сожалению, информацией о технических характеристиках предстоящей новинки Раджа Кодури не поделился, однако заявил, что новый продукт уже готов к работе, что может быть намёком на его скорый дебют.