Intel представила свой первый дискретный видеоадаптер для ПК с архитектурой Xe и 4 Гбайт памяти
Intel продолжает планомерное наступление на рынок графических решений — сегодня компания анонсировала свой первый дискретный видеоадаптер с архитектурой Xe, предназначенный для настольных компьютеров, сообщает ресурс VideoCardz, опираясь на данные официального пресс-релиза и информацию сайта Hardwareluxx.
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Дискретный графический адаптер Intel Iris Xe (также известный под кодовым именем DG1) выпускается по 10-нм технологическому процессу SuperFin и основан на энергоэффективной архитектуре Xe-LP. Графический процессор новинки имеет в своём распоряжении 80 исполнительных блоков, а вот информации о тактовых частотах GPU пока не имеется.
Объём видеобуфера Intel Iris Xe составляет 4 Гбайт, ширина шины памяти равна 128 бит, а пропускная способность памяти достигает значения в 68 Гбайт/с. Новинка обладает весьма скромными «аппетитами» — значение TDP остановилось на отметке в 30 Вт. Для подключения используется 4 линии интерфейса PCIe версии 4.0.
Кроме того, новая модель может похвастаться поддержкой аппаратного кодирования и декодирования видео, в том числе AV1, а также ряда технологий, среди которых значатся Adaptive Sync, Variable Rate Shading и Display HDR.
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Видеокарты Intel Iris Xe предназначены для использования в составе готовых систем, поэтому официально в розничной продаже вряд ли появятся. Первыми компаниями, которым доверят выпуск новых продуктов, станут ASUS и Colorful – модель от тайваньского производителя под кодовым названием DG1-4G получит пассивное охлаждение и разъёмы DisplayPort, HDMI и DVI, в то время как новинка китайской компании обзаведётся двумя вентиляторами.
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Источник изображений: VideoCardz, Intel
Новый графический адаптер вряд ли заинтересует требовательных геймеров, а вот в качестве «рабочей лошадки», используемой в офисных и массовых домашних системах, вполне подойдёт.
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