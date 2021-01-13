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В то время как до появления настольных процессоров Intel 11-го поколения на прилавках магазинов, судя по имеющимся данным, осталось ещё несколько месяцев, производители материнских плат уже сейчас активно делятся с широкой общественностью информацией о технических характеристиках и стоимости своих новых продуктов, в числе которых замечена и MSI: так, в программе MSI Insider на официальном YouTube-канале компании была продемонстрирована таблица с данными касательно рекомендованной стоимости ряда новых плат, основанных на наборе системной логики Z590.

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Наиболее дорогой в представленном списке оказалась модель MSI MEG Z490 GODLIKE, оценённая в $1019 (€999), вторую строчку с большим отрывом занимает MEG Z590 ACE со стоимостью в $489 (€479), на третьей позиции расположилась MEG Z590 UNIFY, за которую придётся заплатить $389 (€379), в то время как за её «соплеменницу» в лице MEG Z590I UNIFY попросят $329 (€319).

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Источник изображений: YouTube, MSI Gaming

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Рекомендованная стоимость моделей серии GAMING, а именно MPG Z590 GAMING CARBON WIFI, MPG Z590 GAMING FORCE, MPG Z590 GAMING EDGE WIFI и MPG Z590 GAMING PLUS составляет $324 (€314), $314 (€310), $284 (€279) и $264 (€260) соответственно, платы MAG Z590 TOMAHAWK WIFI и MAG Z590 TORPEDO оценили в $239 (€235) и $229 (€225), а за наиболее доступные Z590 PRO WIFI и Z590-A PRO необходимо будет отдать $209 (€205) и $189 (€185) соответственно.

Стоит заметить, что цены в долларах указаны без учёта НДС, в то время как стоимость в евро приводится уже с учётом данного налога.

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Ведущие MSI Insider отметили, что стоимость материнских плат на базе чипсета Z590 несколько повысилась по сравнению с ценами на платы, основанные на наборе системной логики Z490, и связали данное событие сразу с несколькими факторами: негативным влиянием эпидемии коронавируса, ростом цен на комплектующие и повышением тарифов на доставку.