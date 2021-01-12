NVIDIA внедряет поддержку Resizable BAR для видеокарт серии GeForce RTX 30
Анонсировав поддержку функции Resizable BAR, впервые представленную компанией AMD в своих новых продуктах в виде Smart Access Memory (SAM) и призванную повысить уровень производительности системы в ряде задач, NVIDIA не слишком-то спешила внедрять её для своих продуктов, однако данное событие наконец-то произошло, о чём сообщает ресурс Wccftech.
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Источник изображения: Wccftech
По данным источника, NVIDIA планирует добавить поддержку Resizable BAR как для своих десктопных графических адаптеров, так и для мобильных продуктов, при этом функция будет работать как с процессорами производства Intel, так и AMD.
Утверждается, что ноутбуки, оснащённые видеокартами серии GeForce RTX 30 будут поддерживать новую технологию с момента их дебюта в ближайшие недели, в то время как в настольном сегменте новой функцией обзаведутся графические адаптеры, начиная с GeForce RTX 3060, для чего понадобится совместимая материнская плата и обновление ПО, что станет возможным в конце февраля.
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Компания активно сотрудничает с производителями процессоров, материнских плат и ноутбуков, что позволит внедрить поддержку новой технологии для целого ряда существующих и предстоящих продуктов.
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