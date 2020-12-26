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Пока широкая компьютерная общественность с упоением ожидает скорого дебюта настольных процессоров Intel 11-го поколения, некоторые энтузиасты уже сумели раздобыть инженерные версии предстоящих новинок и с радостью делятся ценами и результатами тестов в ряде популярных бенчмарков с сообществом. Мало того, один из инсайдеров получил данные касательно уровня производительности квалификационного образца (QS) флагманского процессора Core i9-11900K, о чём и сообщает на страницах форума Chiphell.

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Источник изображения: Intel

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Судя по предоставленной информации, в разрезе одноядерной производительности десктопный процессор Intel Core i9-11900K QS демонстрирует достаточно впечатляющие достижения: так, в тесте CPU-Z новинка набирает 710 баллов, в бенчмарке Cinebench R20 завоёвывает 660 очков, а в недавно вышедшем тестовом пакете Cinebench R23 получает 1700 «попугаев», что позволяет ей обогнать своего оппонента из стана AMD в лице Ryzen 7 5800X на 9.2, 5.3 и 6,7 % соответственно.

Прирост одноядерной производительности новой модели по сравнению с представителем семейства Comet Lake-S в лице Core i9-10900K ещё более значителен: в бенчмарках CPU-Z, Cinebench R20 и R23 новинка опережает свою предшественницу на 21.6, 24.8 и 19,9 % соответственно.

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Стоит напомнить, что обычно квалификационные образцы процессоров (QS), предназначенные для тестирования специалистами ряда производителей, по своим частотным характеристикам практически не отличаются от финальных продуктов.

Судя по ряду «утечек», флагманский процессор Core i9-11900K получит в своё распоряжение 8 ядер с поддержкой гиперпоточности, функционирующих на базовой частоте 3,5 ГГц с возможностью повышения до 5,3/4,8 ГГц в режиме Thermal Velocity Boost при активности одного/всех ядер, а показатели PL1 и PL2 составят 125 и 250 Вт соответственно.

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Таким образом, если данные инсайдера верны, то недавняя информация ещё одного энтузиаста, сообщающего о достижении Core i9-11900K планки в 700 баллов в однопоточном тесте CPU-Z, а также обещания Intel об ощутимом приросте количества исполняемых инструкций за такт (IPC) для моделей семейства Rocket Lake-S, исчисляемом двузначным числом, похоже, подтвердятся.