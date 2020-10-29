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На фоне скоро дебюта настольных процессоров AMD серии Ryzen 5000 компания Intel также решила напомнить о своих предстоящих продуктах, поделившись новыми подробностями касательно технических характеристик и возможностей новинок, а ресурс Hardwareluxx собрал все данные воедино и поделился красочными слайдами.

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Источник изображения: Intel

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Согласно представленной информации, настольные процессоры Intel 11-го поколения, известные под кодовым именем Rocket Lake-S, основаны на новой архитектуре Cypress Cove, являющейся наследницей Sunny Cove и Willow Cove и отличающейся ощутимым приростом количества исполняемых инструкций за такт (IPC) — хотя точного значения не называется, но говорится о двузначном числе.

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Новые CPU получат до 8 ядер/16 потоков в максимальном своём исполнении, что с точки зрения 10-ядерных 20-поточных моделей семейства Comet Lake-S выглядит шагом назад, однако возможное падение производительности в многопоточных задачах может быть нивелировано высоким приростом IPC.

Графическая подсистема процессоров будет представлена iGPU с архитектурой Intel Xe, которая уже зарекомендовала себя в продуктах семейства Tiger Lake – утверждается, что новая графика на 50 % производительнее поколения Gen9.

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Технологический процесс, который будет использоваться при производстве новинок, пока остаётся в тайне, однако источник полагает, что процессоры будут выпускаться по 14-нм нормам. Кроме того, новые продукты будут отличаться высокой тактовой частотой — Intel отмечает важность данного параметра для обеспечения качественного игрового процесса и высокого уровня производительности в ряде приложений.

Контроллер памяти был существенно улучшен — заявлена поддержка DDR4-3200 «из коробки». Помимо этого, количество процессорных линий PCI Express 4.0 достигло 20 — судя по всему, четыре из них будут использоваться для нужд SSD-накопителей.

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Вместе с новыми процессорами выйдут и материнские платы на основе наборов системной логики 500-й серии, которые предложат поддержку стандарта USB 3.2 Gen 2x2 (до 20 Гбит/с). Впрочем, платы 400-й серии в исполнении LGA 1200 также будут поддерживать новые CPU.

Помимо всего вышеперечисленного, компания заявляет о поддержке технологии Deep Learning Boost, функционирующей за счёт инструкций VNNI.

В приложении Intel упоминает о конфигурациях систем, используемых для тестирования: представителем семейства Comet Lake-S оказался 10-ядерный 20-поточный Core i9-10900K (PL1 = 125 Вт, PL2 = 250 Вт), в то время как со стороны поколения Rocket Lake-S выступала 8-ядерная 16-поточная модель с аналогичными показателями PL1 и PL2.

Источник изображений: Hardwareluxx

Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, анонс настольных процессоров Intel Rocket Lake-S состоится в первом квартале следующего года.